Manzambi um bis zu 70 Mio. Euro von Augsburg zu Aston Villa

Von: APA/dpa

Der Schweizer Fußball-Teamspieler Johan Manzambi wechselt vom SC Freiburg zu Aston Villa. Laut Medien beträgt die Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro. Manzambi hatte sowohl in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als auch bei der WM für Furore gesorgt, ehe er von einer Verletzung ausgebremst wurde. Zunächst galt Newcastle als Favorit auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen. Doch am Ende machte der Europa-League-Sieger, der im Finale gegen Freiburg gewonnen hatte, das Rennen.

Nach Informationen des “Kicker” und von Sky soll das Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni bestehen. Freiburg, der Verein von ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart, nannte keine Details.