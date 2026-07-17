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Manzambi stürmt ab sofort für Aston Villa

Manzambi um bis zu 70 Mio. Euro von Augsburg zu Aston Villa

Freitag, 17. Juli 2026 | 19:52 Uhr
Manzambi stürmt ab sofort für Aston Villa
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAN SANTIAGO
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Von: APA/dpa

Der Schweizer Fußball-Teamspieler Johan Manzambi wechselt vom SC Freiburg zu Aston Villa. Laut Medien beträgt die Ablösesumme bis zu 70 Millionen Euro. Manzambi hatte sowohl in der abgelaufenen Bundesliga-Saison als auch bei der WM für Furore gesorgt, ehe er von einer Verletzung ausgebremst wurde. Zunächst galt Newcastle als Favorit auf eine Verpflichtung des 20-Jährigen. Doch am Ende machte der Europa-League-Sieger, der im Finale gegen Freiburg gewonnen hatte, das Rennen.

Nach Informationen des “Kicker” und von Sky soll das Gesamtpaket aus Basisablöse und möglichen Boni bestehen. Freiburg, der Verein von ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart, nannte keine Details.

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