Mavs-Star Doncic stellt Triple-Double-Rekord auf

Doncic präsentierte sich gegen die Heat in Bestform

Basketball-Star Luka Doncic hat im NBA-Spiel seiner Dallas Mavericks gegen die Miami Heat das 15. Triple-Double in der laufenden Saison geschafft. Der Slowene erzielte beim 114:108-Erfolg 35 Punkte, 11 Assist und 11 Rebounds. Gleichzeitig war es seine fünfte Triple-Double -Partie mit zumindest 35 Punkten, Doncic stellte diesbezüglich laut ESPN-Angaben einen neuen Rekord auf. “Das ist großartig – besonders, wenn es mit einem Sieg verbunden ist”, sagte der Forward.

Die Toronto Raptors verloren ohne den an der Hand operierten Jakob Pöltl am Donnerstag gegen die Phoenix Suns 113:120. Suns-Superstar Kevin Durant brachte es dabei auf 35 Punkte. Im Schlagerspiel der Denver Nuggets und der Boston Celtics setzte sich der amtierende Champion Denver dank des 20. Triple-Doubles von Nikola Jokic in der Saison (32 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists) mit 115:109 durch.

Anthony Edwards kam beim 113:111-Auswärtssieg der Minnesota Timberwolves über die Indiana Pacers auf 44 Punkte und stellte am Schluss mit 1,6 Sekunden auf der Uhr einen entscheidenden Block. Minnesota hat aktuell den Verlust von Karl-Anthony Towns zu beklagen, der Leistungsträger muss einen Meniskusriss im linken Knie operativ behandeln lassen und fehlt für mindestens vier Wochen. Das wurde nach einer Klarheit bringenden MR-Untersuchung bekanntgegeben.