Meister Preining am Lausitzring mit erstem DTM-Saisonsieg

Von: apa

Titelverteidiger Thomas Preining hat am Sonntag im vierten Anlauf seinen ersten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) eingefahren. Der 25-jährige Oberösterreicher setzte sich im zweiten der beiden Rennen auf dem Lausitzring vor Vortagessieger Kelvin van der Linde (RSA) und Ricardo Feller (SUI) durch. Die beiden Audi-Piloten hatten den aus der Pole Position gestarteten Porsche-Mann in der Anfangsphase in einigen Duellen hart gefordert.

“Aus der Perspektive im Auto war das definitiv eines der besten DTM-Rennen, von dem ich jemals Teil gewesen bin”, sagte Preining, der am Vortag unmittelbar vor dem Tiroler Lucas Auer Dritter geworden war. In der Meisterschaft liegt der Vorjahreschampion nach dem ersten Saisonviertel nun nur noch zehn Punkte hinter Van der Linde auf Rang zwei. Auer ist nach Platz zehn im zweiten Lausitzring-Rennen auch in der Gesamtwertung Zehnter.