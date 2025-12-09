Aktuelle Seite: Home > Sport > Meran gratuliert seinen Discofox-Weltmeistern
Freude über Erfolg von Silke Folie und Fabio Bondi

Meran gratuliert seinen Discofox-Weltmeistern

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 15:06 Uhr
discofox weltmeister Meran
gmme
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Zum zweiten Mal in Folge haben Silke Folie und Fabio Bondi aus Meran die Discofox-Weltmeisterschaft gewonnen. Das internationale Turnier fand am 23. November in Janów Podlaski (Polen) statt. Mit einer mitreißenden Kür aus Akrobatik, moderner Musik und eindrucksvollen Kostümen begeisterten die beiden sowohl das Publikum als auch die Jury und sicherten sich erneut den Platz auf dem Siegertreppchen.

Heute Vormittag wurden die frischgebackenen Weltmeister im Meraner Rathaus von der Stadtregierung empfangen. Die Regierungsmitglieder nutzten die Gelegenheit, um die herausragenden sportlichen Leistungen der beiden Athleten zu würdigen und ihnen herzlich zu gratulieren. Bei der Ehrung mit dabei waren auch Andrea Rigon, der Präsident der Rigon Dance Academy, für die Folie und Bondi angetreten sind, sowie der Trainer Karl Pircher.

“Silke Folie und Fabio Bondi sind ein großartiges Beispiel für Leidenschaft, Disziplin und Kreativität. Ihr Erfolg macht nicht nur die Tanzszene, sondern die gesamte Stadt Meran stolz. Wir freuen uns, dass sie Meran auf internationaler Bühne so eindrucksvoll vertreten. Die Stadt Meran ist stolz auf ihre Weltmeister und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude am Tanzsport“, betonte Bürgermeisterin Katharina Zeller.

Neben ihren internationalen Erfolgen engagieren sich Folie und Bondi auch vor Ort: Vor kurzem haben sie den  einen gemeinnützigen Tanzverein GiamerTonzn Meran gegründet, mit dem sie die Möglichkeit erhalten haben, in der Turnhalle der alten Grundschule in Sinich zu trainieren. „Wir halten dort keine Kurse, sondern möchten Tanzbegeisterten einfach die Möglichkeit bieten, gemeinsam zu tanzen – unabhängig vom Stil“, erklärt Silke Folie.

gmme

Im Bild (von links: Karl Pircher, Daniele di Lucrezia, Stefan Frötscher, Antonella Costanzo, Fabio Bondi, Silke Folie, Katharina Zeller, Christoph Mitterhofer, Nerio Zaccaria, Andrea Rigon und Barbara Hölzl.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
84
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
55
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Kommentare
36
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Kommentare
33
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Blutige Schlägerei in Meran
Kommentare
26
Blutige Schlägerei in Meran
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 