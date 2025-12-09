Meran gratuliert seinen Discofox-Weltmeistern

Von: luk

Meran – Zum zweiten Mal in Folge haben Silke Folie und Fabio Bondi aus Meran die Discofox-Weltmeisterschaft gewonnen. Das internationale Turnier fand am 23. November in Janów Podlaski (Polen) statt. Mit einer mitreißenden Kür aus Akrobatik, moderner Musik und eindrucksvollen Kostümen begeisterten die beiden sowohl das Publikum als auch die Jury und sicherten sich erneut den Platz auf dem Siegertreppchen.

Heute Vormittag wurden die frischgebackenen Weltmeister im Meraner Rathaus von der Stadtregierung empfangen. Die Regierungsmitglieder nutzten die Gelegenheit, um die herausragenden sportlichen Leistungen der beiden Athleten zu würdigen und ihnen herzlich zu gratulieren. Bei der Ehrung mit dabei waren auch Andrea Rigon, der Präsident der Rigon Dance Academy, für die Folie und Bondi angetreten sind, sowie der Trainer Karl Pircher.

“Silke Folie und Fabio Bondi sind ein großartiges Beispiel für Leidenschaft, Disziplin und Kreativität. Ihr Erfolg macht nicht nur die Tanzszene, sondern die gesamte Stadt Meran stolz. Wir freuen uns, dass sie Meran auf internationaler Bühne so eindrucksvoll vertreten. Die Stadt Meran ist stolz auf ihre Weltmeister und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude am Tanzsport“, betonte Bürgermeisterin Katharina Zeller.

Neben ihren internationalen Erfolgen engagieren sich Folie und Bondi auch vor Ort: Vor kurzem haben sie den einen gemeinnützigen Tanzverein GiamerTonzn Meran gegründet, mit dem sie die Möglichkeit erhalten haben, in der Turnhalle der alten Grundschule in Sinich zu trainieren. „Wir halten dort keine Kurse, sondern möchten Tanzbegeisterten einfach die Möglichkeit bieten, gemeinsam zu tanzen – unabhängig vom Stil“, erklärt Silke Folie.

Im Bild (von links: Karl Pircher, Daniele di Lucrezia, Stefan Frötscher, Antonella Costanzo, Fabio Bondi, Silke Folie, Katharina Zeller, Christoph Mitterhofer, Nerio Zaccaria, Andrea Rigon und Barbara Hölzl.