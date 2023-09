Meraner Bergläuferinnen glänzen

Courmayeur – Vor kurzem fand in Courmayeur in Frankreich die Ultra-Trail-Mont-Blanc-Veranstaltung statt. Beim wichtigsten Berglauf der Welt ließ besonders Anna Hofer aufhorchen.

Die 18-jährige Rablanderin, die für den SC Meran startet, setzte sich im Junioren-Rennen über 15 km (1.100 hm) in 1:40.44 Stunden vor der Französin Pauline Trocellier (1:41.04) und der Britin Eve Pannone (1:43.08) durch.

Hofers Teamkollegin Emily Vucemillo nahm am Wochenende hingegen in Trient an der Regionalmeisterschaft im Berglauf teil. Dort sicherte sich die WM-Teilnehmerin den U20-Titel über 6,9 km in 34.26 Minuten.

An diesem Wochenende geht in Brixen die Einzel-Regionalmeisterschaft über die Bühne. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 15.00 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr. Zwei Wochen später steigt dann an selber Stelle das Arge Alp Meeting.