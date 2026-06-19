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Die Mexikaner jubelten über den entscheidenden Treffer

Mexiko nach 1:0 gegen Südkorea Poolsieger und Aufsteiger

Freitag, 19. Juni 2026 | 06:18 Uhr
Die Mexikaner jubelten über den entscheidenden Treffer
APA/APA/AFP/ULISES RUIZ
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Von: apa

Mexiko hat den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bei der Fußball-WM vorzeitig perfekt gemacht. Der Co-Gastgeber setzte sich am Donnerstag in Guadalajara gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) durch und ließ den Zweitplatzierten in der Gruppe-A-Tabelle drei Punkte hinter sich. Tschechien und Südafrika sind nach einem 1:1 im direkten Duell vor dem letzten Match schon fünf Zähler dahinter. Mexiko spielte wie beim 2:0 gegen Südafrika zu Null, den einzigen Treffer erzielte Luis Romo (50.).

“Es war schwierig, sie haben uns stark unter Druck gesetzt, keinen Raum gegeben und wir ihnen auch nicht. Am Ende hatte man das Gefühl, dass ein einziger Fehler den Unterschied machen würde. Es war kein großartiges Spiel, der Gegner hat nicht viel zugelassen”, resümierte Mexiko-Teamchef Javier Aguirre. Laut Südkoreas Coach habe sein Team genau so gespielt, wie man sich das vorgenommen hatte. “Die Art, wie wir das Gegentor kassiert haben, war enttäuschend. Im letzten Gruppenspiel werden wir alles geben”, sagte Hong Myung-bo.

In einer fast ereignislosen ersten Hälfte gab es vor 45.522 Zuschauern nur eine Topchance und die aufseiten der ohne den gesperrten Kapitän Cesar Montes angetretenen Hausherren. Nach einer Alvarado-Flanke scheiterte Julian Quinones mit einem Kopfball am koreanischen Tormann Kim Seung-gyu (20.). Der war sonst genauso wie sein Gegenüber völlig unbeschäftigt, beide Teams schafften es zumeist nicht einmal, in den Strafraum vorzustoßen. Die Nullnummer zur Pause war die logische Folge. Nach Wiederbeginn reichten den Mexikanern fünf starke Minuten. Jesus Gallardo traf zuerst nur das Außennetz (49.).

Gastgeschenk spielentscheidend

Eine Minute später nahmen die Mexikaner ein Gastgeschenk dankend an. Kim fing eine Flanke, ließ den Ball nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler aber wieder aus – Romo schoss ins leere Tor ein. In der Folge bewahrte Koreas Keeper sein Team dann vor einem höheren Rückstand, er machte bei einem Abschluss von Raul Jimenez das kurze Eck zu (75.) und hielt einen Vargas-Schuss (85.). Doch auch Mexikos Schlussmann Jose Rangel rückte in Minute 87 das erste und einzige Mal richtig in den Mittelpunkt. Er hielt zuerst den Kopfball von Cho Gue-sung aus kurzer Distanz fest und danach auch den Nachschuss von Yang Hyun-jun (87.).

Erst in der Nachspielzeit gab es die einzigen beiden Corner im gesamten Spiel. Die änderten nichts mehr daran, dass “El Tri” wie bei der WM 2018 (2:1) gegen Südkorea das bessere Ende für sich hatte.

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