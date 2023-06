Mexiko startet mit klarem 4:0-Erfolg in Gold Cup

Mexikos Fußball-Nationalteam ist souverän in den Gold Cup gestartet. Die von Interimstrainer Jaime Lozano gecoachten Mexikaner setzten sich am Sonntag in South Houston gegen Honduras klar mit 4:0 durch. Für die Treffer sorgten Luis Romo (1., 23.), Orbelin Pineda (52.) und Luis Chavez (64.). “Wir haben einen sehr guten Job gemacht, das war aber erst der erste Schritt auf einem langen Weg”, sagte Pineda. Im zweiten Gruppe-B-Spiel gewann Haiti gegen Katar mit 2:1.

In Pool A übernahm Trinidad und Tobago mit einem 3:0 gegen St. Kitts und Nevis die Führung vor den USA, die am Samstag gegen Jamaika 1:1 gespielt hatten. Der Gold Cup ist die seit 1991 alle zwei Jahre in der Regel in den USA ausgetragene Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik.