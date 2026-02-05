Aktuelle Seite: Home > Sport > Millauer verpasst Olympia-Snowboard-Big-Air-Finale
Millauer verpasste Finale als 18.

Millauer verpasst Olympia-Snowboard-Big-Air-Finale

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 22:46 Uhr
Millauer verpasste Finale als 18.
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Clemens Millauer ist am Donnerstagabend als erster ÖOC-Athlet im Olympia-Einsatz gewesen. Der 31-jährige Oberösterreicher verpasste in der Snowboard-Big-Air-Qualifikation bei seinen dritten Olympischen Spielen in Livigno den erstmaligen Sprung ins Finale der Top 12. Mit Rang 18 scheiterte er dann doch klar. Der Kampf um die Medaillen geht am Samstag (19.30 Uhr) in Szene. Millauer war zwischenzeitlich auf Finalkurs gelegen, doch er konnte sich am Schluss nicht verbessern.

“Ich kann mir nicht viel vorwerfen, ich bin echt stark gefahren”, meinte Millauer zur APA. “Ich habe mit zwei gelandeten Sprüngen angefangen. Das war mein Ziel, dass ich die zwei gut reinstelle.” Beim ersten Trick sei leider ein bisschen ein “Wackler” in der Landung drinnen gewesen, ein Konkurrent habe für den gleichen Trick (und guter Landung, Anm.) zehn Punkte mehr bekommen.

Nach zwei Sprüngen noch auf Kurs

Nach dem ersten Sprung war Millauer nach einem Backside 18 mit fünffacher Rotation als Elfter innerhalb der Top 12 gelegen, allerdings zählen von drei Sprüngen nur die besten zwei in der Gesamtwertung. Mit einem “Switch Backside 1620 nosegrab”, also u.a. mit viereinhalb Drehungen in der Luft, landete der Oberösterreicher auch den zweiten Sprung und nach zwei Versuchen auf dem neunten Zwischenrang. Da wurde im Lager Millauers schon mit dem Finale geliebäugelt.

Vor den Augen seiner Freundin, der zweifachen Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser, stand Millauer dann im dritten Versuch allerdings unter Druck. Er musste sich steigern, da viele Konkurrenten nach einem verpatzten Sprung ablieferten. Seinen “Backside 18 nosegrab” konnte er diesmal nicht sauber landen. “Ich war zu überzeugt, dass ich den jetzt landen werde. Ich habe mich richtig gut in der Luft gefühlt, und dann gedacht, wie ich rausgerutscht bin, das ist jetzt nicht die Wahrheit.” Millauer schwärmte vom guten “Kicker”. “Ich trau mich zu behaupten, das Finale wird um eine gute Nummer spannender, leider ohne mich.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Kommentare
99
Olympia-Chaos in Cortina: Seilbahn wird nicht fertig
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
70
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
41
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Kommentare
38
Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
34
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 