Mini Drei Zinnen Alpine krönt unvergessliches Berglauf-Wochenendes

130 Nachwuchsathleten am Start

Sexten – Die 26. Ausgabe des Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs wurde am Sonntag mit dem traditionellen Kinder- und Jugendlauf abgeschlossen. Über 130 Nachwuchsathleten, darunter auch einige aus dem Ausland, waren in Sexten mit von der Partie.

Auf verschiedenen Distanzen, von 300 Metern für die ganz Kleinen, bis zu den Junioren A mit einer Streckenlänge von 1.400 Metern, wurde am Sonntagvormittag rund um das Haus Sexten um die schnellste Zeit gelaufen. Der Spaß stand bei den laufbegeisterten Kindern und Jugendlichen jedoch wie in den vergangenen Jahren im Vordergrund. Angefeuert von ihren Eltern und Dutzenden Schaulustigen absolvierten die jungen Athletinnen und Athleten den Rundkurs voller Begeisterung und setzten damit den Schlusspunkt unter die 26. Ausgabe des Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs.

Eine Ausgabe, die aufgrund des wunderschönen Wetters, des ersten Sieges von Hannes Perkmann und des dritten Erfolges von Sara Bottarelli, sowie der unglaublich guten Stimmung unter den Teilnehmenden aus 19 Nationen in Erinnerung bleiben wird. „Es war ein richtiges Lauf-Fest, Werbung pur für den Berglauf-Sport. Das wunderschöne Wetter hat natürlich wesentlich dazu beigetragen. Aber auch organisatorisch hat alles reibungslos geklappt, weil unser Team größtenteils seit vielen Jahren erfolgreich und begeistert zusammenarbeitet. Den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, sowie unseren Sponsoren gilt unser aufrichtiger Dank – ohne sie könnten wir ein Event wie das unsere niemals stemmen. Mein Dank ist gleichzeitig auch eine Bitte, dass wir auch im nächsten Jahr auf ihre wertvolle Unterstützung bauen dürfen“, erklärte Alfred Prenn, OK-Chef des Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs.

Die 27. Ausgabe des internationalen Berglauf-Festes in der Dolomitenregion 3 Zinnen wird am Samstag, 14. September 2024 ausgetragen. Der Mini Drei Zinnen Alpine für alle berglaufbegeisterten Kinder und Jugendlichen geht hingegen einen Tag später am Sonntag, 15. September 2024 über die Bühne.

Hier gibt es alle Tagessieger des Mini Drei Zinnen Alpine Run 2023 im Überblick:

Junioren G: Dalibor Stvrtna 1.20,9 – Viktoria Tschurtschenthaler 1.36,6

Junioren F: Jonas Leitgeb 2.16,7 – Mia Ronja Milfait 2.13,5

Junioren E: Luis Kostner 1.59,9 – Lukas Jetzinger 1.57,2

Junioren D: Jan Maidment 4.12,4 – Elisa Anna Milfait 3.53,3

Junioren C: Brian Pallaoro 5.58,7 – Magdalena Fauster 7.17,7

Junioren B: Jan Steinkasserer 6.33,8 – Greta Bon 13.40,8