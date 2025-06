Mit der Hitze kommen die Ratschings Mountain Trails

Von: Ivd

Ratschings – Spätestens seit dem Pfingstwochenende ist klar: Der Sommer ist jetzt endgültig da! In den kommenden Tagen sind laut Wetterbericht auch weiterhin sommerliche Temperaturen gemeldet – da kommt ein Ausflug in die Berge gerade recht. Umso besser für all diejenigen, die an den Ratschings Mountain Trails teilnehmen: Das hochkarätige Event steht nämlich an diesem Sonntag auf dem Programm. Die Veranstalter befinden sich im Vorfeld des fünfjährigen Jubiläums genauso wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Startblöcken.

Das Hochdruckgebiet „Wiltrud“ bring für diese Woche strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen in den Alpenraum. Abkühlung findet sich in den Bergen, aber aufgepasst: Im Ski- und Wandergebiet Ratschings-Jaufen wird es dennoch heiß hergehen. Denn unter den knapp 300 bereits eingeschriebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ratschings Mountain Trails befinden sich einige bekannte Namen, die im Kampf um den Tagessieg ein Wörtchen mitreden möchten.

Für die längere Distanz, den Ratschings Sky Trail (27 Kilometer/1610 Höhenmeter), werden die beiden Vorjahressieger Severine Petersen und Lukas Mangger sicher dabei sein, genauso wie der Vorjahresdritte Patrick Ramoser, der Vorjahresfünfte Stefan Gasser, die Vorjahresfünfte Michaela Schrott, der Sarner Michael Perkmann, der Grödner Lukas Clara, der Eisacktaler Helmuth Mair und Angelika Rier, welche nach dem vierten Platz im Vorjahr beim Mountain Trail nun die Langdistanz angreift. Zu rechnen ist auch mit Topläuferinnen aus Deutschland, wie etwa Johanna Steinmüller, Michaela Schmeer – erste Siegerin des Ratschings Mountain Trails -, oder Maria Puschke. Beim Ratschings Mountain Trail (17,7 Kilometer/950 Höhenmeter) darf man sich ebenfalls auf Topläufer freuen: Dort ist Vorjahressieger Andreas Innerebner (Sarntal) der große Favorit.

Aber nicht nur wegen der vielen klingenden Namen ist die Vorfreude auf die fünfte Ratschings Mountain Trails groß. „Das Wetter wird jetzt super und es kommt genau richtig. Wir können es eigentlich kaum mehr erwarten. Aufgrund der Prognosen erwarten wir uns in dieser Woche auch einen Teilnehmer-Boom. In dieser Phase werden noch viele dazukommen. Für das fünfjährige Jubiläum der Ratschings Mountain Trails dürfen wir uns also auf ein Lauf-Fest freuen“, betont der OK-Chef Hanspeter Schölzhorn. „Die Strecken sind wir am Pfingstmontag abgegangen und sie sind alle in bestem Zustand, hier wird sich also nichts ändern. Nur eine Sache ist neu bzw. wieder gleich wie früher, das Ziel befindet sich neben der Rinneralm, welche nach den Bauarbeiten wieder geöffnet ist“, berichtet Schölzhorn und fügt hinzu: „Wir haben schon mit der Markierung der Strecken begonnen und sind perfekt im Zeitplan.“

Ein Lauf-Fest für Groß und Klein

Der Ratschings Mountain Trail kann auch in einer Zweierstaffel absolviert werden, wobei die Startläuferin oder der Startläufer die ersten acht Kilometer absolviert und das zweite Staffelmitglied die restlichen 9,7 Kilometer. Und auch für die Nachwuchs-Bergläuferinnen und -Bergläufer ist ein Event geplant: Wie in den vergangenen Jahren finden die Mini Trails finden statt, bei denen die angehenden Trail-Stars von morgen auf verschiedenen Distanzen – je nach Altersklasse – um die Wette laufen können.

Die Anmeldungen für die Ratschings Mountain Trails sind – egal für welche Distanz – weiterhin weiterhin geöffnet. Bis zum Samstag um 12.00 Uhr kann man sich noch über die offizielle Webseite des Veranstalters einschreiben. In der Einschreibung enthalten sind wie gewohnt ein reichhaltiges Startpaket, eine „Finisher-Medaille“, die Nutzung der Versorgungsstellen entlang der Strecke, die Zielverpflegung, ein Zielbier, ein Mittagessen mit Getränk, Parkmöglichkeiten bei der Talstation, eine Duschmöglichkeit im Zielgebiet, der Kleidertransport zum Zielgebiet und die Rückfahrt ins Tal mit der Kabinen-Umlaufbahn.