Mögliche Rapid-Gegner: Vikingur besiegt Panathinaikos 2:1

Von: apa

Im Duell der möglichen Rapid-Gegner im Achtelfinale der Fußball-Conference-League hat Vikingur Reykjavik am Donnerstag einen 2:1-(1:0)-Heimsieg über das favorisierte Panathinaikos Athen bejubelt, einen klareren Vorsprung aber im Finish verspielt. David Atlason (13.) und Matthias Vilhjalmsson (59.) erzielten im Ausweichstadion in Helsinki die Treffer für die Isländer, die in der Nachspielzeit aus einem Elfmeter durch Fotis Ioannidis (91.) noch ein Gegentor kassierten.

Das zweite Duell zweier möglicher Rapid-Gegner steigt ab 21.00 Uhr zwischen Borac Banja Luka und Olimpija Ljubljana. Die Rückspiele sind für kommenden Donnerstag angesetzt, das Achtelfinale wird am 6. und 13. März gespielt.

Indes ist Startrainer Jose Mourinho am besten Wege, seine Europacup-Serie auch mit seinem jüngsten Club Fenerbahce Istanbul auszubauen. Die Türken setzten sich am Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Europa League gegen RSC Anderlecht zuhause verdient mit 3:0 (2:0) durch und gehen als großer Favorit ins Rückspiel am kommenden Donnerstag. Bei einem Weiterkommen würde Mourinho bei seinem achten Club zum 23. Mal in Folge mindestens das Achtelfinale eines der drei europäischen Clubbewerbe erreichen. Die Treffer am Bosporus erzielten Dusan Tadic (11.), Edin Dzeko (42.) und Youssef En-Nesyri (57.). Mit dem gebürtigen Wiener Mert Müldür wirkte in der zweiten Hälfte auch ein Ex-Rapidler aufseiten der Sieger mit.