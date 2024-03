Motocross: Südtiroler Piloten glänzen in Foresto

Foresto – Intensives Wochenende für Südtirols Motocross-Piloten, die am Sonntag gleich in mehreren Schauplätzen im Einsatz standen.

In Foresto fiel der Startschuss zur Motocross-Regionalmeisterschaft. Wie so oft stand dabei Norbert Lantschner ganz oben, der sich in der Master-Open-Klasse den Tagessieg schnappte. Marco Belleri vom Branzoller Motoclub FerLu Racing war hingegen in der Kategorie Open Superveteran eine Klasse für sich. In Szene setzen konnten sich auch Belleris Teamkollegen Mario Franzoi und Matteo Pasqualini, die in der Klasse Veteran Open Silber und Bronze holten. Georg Falser – auch er startet für FerLu Racing – schaffte in der Klasse MX1 Fast als Dritter ebenfalls den Sprung aufs „Stockerl“.

In Cassano Spinola (Piemont) fand der erste Lauf zur Rider-Expert-Meisterschaft statt. Einziger Südtiroler Teilnehmer war Michael Rabensteiner. Das Aushängeschild vom Motoclub TTS belegte in der Klasse MX2 Expert den 37. Rang.

Am Wochenende ging in Castellarano zudem der zweite und zugleich letzte Lauf zur Ausscheidung der Italienmeisterschaft Mini und 125 Junior (Zone Nord-Ost) über die Bühne. Elia Fulco, der für den MC Arco startet, kam in der Klasse 85 Senior als Zwölfter ins Ziel, gleich dahinter folgte der Brixner Lukas Messner. Liam Pichler wurde 16. Ebenfalls auf Rang 16 platzierte sich Alex Gruber (125 Junior). Alle vier Südtiroler konnten sich somit für die Finalläufe qualifizieren.