MotoGP-Weltmeister Martin will Aprilia schon 2026 verlassen

Von: APA/Reuters

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin will Aprilia nach einem Jahr verlassen. Der Spanier kündigte am Donnerstag an, den Ausstieg beim italienischen Hersteller trotz eines bis Ende 2027 laufenden Vertrags zu planen. Martin war im Winter nach seinem ersten WM-Titel von Ducati zu Aprilia gewechselt. Den Saisonstart verpasste er nach Stürzen samt Knochenbrüchen bei Tests im Februar, danach folgte ein schwerer Sturz samt elf Rippenbrüchen in Katar. Bisher holte er keinen WM-Zähler.

“Angesichts der Situation, eine Entscheidung zu einem vertraglich festgelegten Zeitpunkt treffen zu müssen, habe ich beschlossen, von meinem Recht Gebrauch zu machen, mich für die Saison 2026 freizustellen”, schrieb Martin in einer Mitteilung. Aprilia rechnet hingegen weiter mit dem 27-Jährigen. Der Rennstall sagte in der vergangenen Woche, dass es keine Gespräche mit Martin über dessen Vertragssituation gegeben habe und warnte andere Teams, Kontakt mit dem Weltmeister aufzunehmen.