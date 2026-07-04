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Valentina Höll mit ihrem vierten Saisonerfolg

MTB-Ass Höll gewinnt Downhill-Weltcuprennen in La Thuile

Samstag, 04. Juli 2026 | 15:05 Uhr
Valentina Höll mit ihrem vierten Saisonerfolg
APA/APA/KEYSTONE/Archiv/MAXIME SCHMID
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Von: apa

Valentina Höll hat in La Thuile den Downhill-Bewerb im Mountainbike-Weltcup gewonnen. Die Salzburgerin siegte am Samstag auf der 2,3 km langen Strecke samt 641 m Höhenunterschied mit einer Fahrzeit von 3:58,469 Minuten vor ihrer Schweizer Teamkollegin bei Commencal, Lisa Baumann. Die Eidgenössin hatte 0,275 Sekunden Rückstand. Rang drei ging an die Neuseeländerin Sacha Earnest (+0,473). Für Höll war es in dieser Saison bereits der vierte Weltcuperfolg im fünften Rennen.

Nur in Lenzerheide vor zwei Wochen hatte die Weltmeisterin das Nachsehen. In der Weltcupwertung führt Höll überlegen mit 1.015 Punkten vor Baumann (652). Das nächste Downhill-Rennen findet in einer Woche in Pal Arinsal in Andorra statt.

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