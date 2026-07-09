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Muchova schickt sich an, Wimbledon-Siegerin zu werden

Muchova erreicht gegen Gauff Wimbledon-Finale

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 17:48 Uhr
Muchova schickt sich an, Wimbledon-Siegerin zu werden
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
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Von: APA/Reuters/dpa

Karolina Muchova steht als erste Finalistin des diesjährigen Grand-Slam-Turniers in Wimbledon fest. Die Tennisspielerin aus Tschechien setzte sich am Donnerstag in London gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:2,1:6,7:6(10) durch. Im Finale des Rasen-Spektakels bekommt sie es am Samstag entweder mit ihrer Landsfrau Linda Noskova oder der Ukrainerin Marta Kostjuk zu tun.

Muchova, die allergisch auf Gras ist, behielt gegen Gauff in einem wahren Thriller im dritten Satz die Oberhand. Speziell im nervenaufreibenden Match-Tiebreak zeigte die 29-Jährige ihr ganzes Können, darunter einen unglaublichen Volley-Winner im Hechtsprung, und spielte Gauff mit einem Lob aus, um sich ihren ersten Matchball zu sichern. Beim Stand von 8:9 hatte sie davor einen Matchball abgewehrt.

“Ich zittere”

“Es klingt wirklich schön, im Finale zu sein. Um ehrlich zu sein, es war ein großer Kampf, eine Achterbahnfahrt. Es war nervenaufreibend”, sagte die frühere French-Open-Finalistin Muchova nach dem zweieinhalbstündigen Match. “Ich zittere.” Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Gauff hatte die Partie nach dem verlorenen ersten Satz zwischenzeitlich gedreht und deutlich aggressiver gespielt.

Mit dem Ausscheiden von Gauff wird es eine Premierensiegerin bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere geben. Erreicht Noskova das Finale, wäre es das erste rein tschechische Grand-Slam-Endspiel.

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