Nach fast drei Jahren: Duplantis daheim bezwungen

Von: APA/dpa/sda

Ausgerechnet vor heimischem Publikum hat Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis erstmals seit fast drei Jahren wieder eine Niederlage kassiert. Der Weltrekordler, Weltmeister und Olympiasieger wurde beim Diamond-League-Meeting in Stockholm am Sonntag überraschend nur Zweiter. Der Schwede schaffte lediglich für ihn ganz schwache 5,80 m. So durfte der WM-Dritte Kurtis Marschall aus Australien mit übersprungenen 5,90 Metern unverhofft über den Sieg jubeln.

“Ich bin einfach schlecht gesprungen, ich weiß wirklich nicht so richtig, was ich sagen soll”, erklärte der nur “Mondo” genannte Duplantis in der ARD. Im Vorjahr war er in Stockholm mit 6,28 Metern noch einen Weltrekord gesprungen, den er mittlerweile auf 6,31 Meter geschraubt hat. Diesmal sei er einfach bei keinem Versuch völlig bei der Sache gewesen. Der 26-Jährige hatte schon mit einem Fehlversuch über 5,60 begonnen. Zum letzten Mal nicht gewonnen hatte er im Juli 2023 in Monaco.

Die 22-jährige Schweizerin Audrey Werro gewann im Olympiastadion die 800 m in 1:53,98 Minuten und blieb nur sieben Zehntelsekunden über dem Uralt-Weltrekord der Tschechin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1983. Es war die drittschnellste Zeit in der Geschichte, Werro ist die erste Läuferin seit über 40 Jahren, die unter 1:54 Minuten blieb.