Nächste klare NHL-Niederlage für Rossi-Team Minnesota

Die Minnesota Wild von Österreichs NHL-Legionär Marco Rossi haben auch das zweite Duell mit den Dallas Stars innerhalb weniger Tage klar verloren. Nach einer 0:4-Heimniederlage am Montag musste sich das Team aus Minnesota am Mittwoch in Texas mit 2:7 geschlagen geben. Rossi blieb in 17:54 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt und war bei einem Gegentreffer auf dem Eis. Minnesota kassierte die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Spielen.

Dallas führte nach zwei Dritteln bereits 3:0, ehe im Schlussabschnitt noch ein echter Torreigen folgte. Minnesotas schwedischer Rookie-Goalie Jesper Wallstedt (21) erlebte kein schönes Debüt. Rossi gab zwei Torschüsse ab. Der 22-jährige Vorarlberger hält in seiner Durchbruchssaison nach 40 Partien bei je zwölf Toren und zwölf Assists.

Mit dem Play-off-Einzug wird es für sein Team dennoch schwierig. Als Vorletztem der Central Divison fehlen den Wild zumindest fünf Punkte auf einen Wildcard-Platz. Die nächste Partie für Rossi und Co. steht am Freitag (2.00 Uhr in der Nacht auf Samstag MEZ) gegen die Philadelphia Flyers auf dem Programm.