Nächstes Debakel für St.-Pölten-Frauen: 0:5 gegen Juve

Von: apa

Die Überraschung und der erhoffte Punktezuwachs in der Champions League sind bei St. Pöltens Fußballfrauen ausgeblieben. Am Dienstag mussten sich die Wölfinnen in der NÖ Arena dem klar favorisierten Team von Juventus Turin mit 0:5 (0:2) geschlagen geben und haben sich damit endgültig aus dem Kampf um den Aufstieg aus der Ligaphase verabschiedet. Einmal mehr standen Jennifer Klein und Co. in der Champions League auf verlorenem Posten.

Zwei Wochen nach dem ersten Punktgewinn und den ersten Treffern beim 2:2 gegen Valerenga vermochte die Truppe von Trainer Laurent Fassotte in der nebligen NÖ Arena nicht an die Leistung von Oslo anzuschließen. Die Italienerinnen, die davor sechs Punkte mehr auf ihr Konto gebucht hatten, gaben ab dem Anpfiff den Ton an und gingen früh in Führung. Infolge eines Corners konnte der SKN nicht klären, Amalie Vangsgaard war nach einem Flipperball aus Kurzdistanz zur Stelle (6.).

Frühes 0:1 hielt fast bis zur Pause

Torfrau Carina Schlüter war geschlagen, danach aber einmal mehr beste St. Pöltnerin am Platz. Bei einem Köpfler von Tatiana Pinto (15.) war sie ebenso zur Stelle wie gegen Cristiana Girelli (25.). Während die Gastgeberinnen erfolglos auf Konter lauerten, musste sich Juventus nur Ineffizienz vorwerfen. In der 20. Minute knallte nach Fehlpass ein Schuss von Chiara Beccari an die Latte.

Es brauchte schließlich ein Handspiel von Izabela Krizaj im Strafraum, Juve-Kapitänin Girelli verwertete den fälligen Elfmeter kurz vor der Pause trocken (43.). Bald nach Seitenwechsel und einem Foulspiel Sarah Gutmanns an Beccari legte Girelli wieder vom “Punkt” nach (59.), die Partie war gelaufen. Pinto (66.) und Paulina Krumbiegel (81.) sorgten für den Endstand. Nach den beiden 0:6 gegen Atletico Madrid und Chelsea war es die dritte empfindliche Niederlage.

Letzte Chance auf Punkte gibt es im abschließenden Gastspiel bei der AS Roma am Mittwoch kommender Woche.