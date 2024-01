Naturbahn-Weltcup startet in Laas ins neue Jahr

Laas – Nach der Wettkampfpause zum Jahreswechsel steht am kommenden Wochenende die zweite Etappe des FIL Weltcups im Naturbahnrodeln auf dem Programm. Am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Januar werden auf der EM-Bahn 2022 die Rennen im Doppelsitzer, im Einsitzer der Damen und im Einsitzer der Herren ausgetragen.

Die Gemeinde Laas im Vinschgau ist international als „Marmordorf“ bekannt. Wintersportler kennen die Ortschaft wegen der traditionsreichen Naturrodelbahn „Gafair“ am Rande des Nationalparks Stilfserjoch, wo seit über 40 Jahren internationale Rodelwettkämpfe ausgetragen werden.

Zuletzt gab es im Februar 2021 einen Doppelweltcup in Laas. Damals trugen sich Evelin Lanthaler (ITA), Thomas Kammerlander (AUT) und Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) in die Siegerlisten ein. Lanthaler und Kammerlander standen auch am zweiten Renntag ganz oben auf dem Podest, während im Doppelsitzer der Sieg an die Russen Pavel Porshnev/Ivan Lazarev ging, die sich auch bei den 29. FIL Europameisterschaften 2022 die Goldmedaille sicherten. Bei den Einsitzern gewannen Lanthaler und Alex Gruber (ITA).

Der Weltcup in Laas ist die zweite Station in diesem Winter, zum Auftakt in Kühtai (AUT) setzten sich Evelin Lanthaler (ITA), Patrick Pigneter (ITA) und Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) durch.

Das Programm

Samstag, 6.01.2024

9.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen/Herren

13.00 Uhr: Nationentrining Doppelsitzer

14.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Doppelsitzer

Sonntag, 07.01.2024

10.00 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

Anschließend Siegerehrung Einsitzer Damen/Herren

Am Sonntag wird Zauberer „Peet Magic“ das Publikum unterhalten.