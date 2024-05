NHL-Titelverteidiger Vegas scheitert an Dallas

Radek Faksa schoss Dallas in die nächste Runde

Titelverteidiger Vegas Golden Knights ist in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL am Sonntag (Ortszeit) bereits in der ersten Play-off-Runde gescheitert. Die Dallas Stars gewannen das siebente Spiel mit 2:1 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich. Radek Faksa erzielte kurz nach Beginn des Schlussdrittels das entscheidende Tor für die Texaner. Im Play-off-Viertelfinale trifft Dallas auf die Colorado Avalanche.

Die New York Rangers und die Carolina Hurricanes absolvierten bereits ihr erstes Viertelfinal-Duell, das die Rangers mit 4:3 gewannen.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Sonntag (1. Runde, “best of seven”):

Western Conference: Dallas Stars – Vegas Golden Knights 2:1 (Endstand in der Serie: 4:3)

2. Runde/Conference-Semifinals, “best of seven”:

Eastern Conference: New York Rangers – Carolina Hurricanes 4:3 (Stand in der Serie: 1:0)