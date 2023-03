Noch 150 Tage bis zur Jubiläumsausgabe des Südtirol Ultrarace

Sarnthein – Die Laufsaison 2023 nimmt landauf landab langsam aber sicher Fahrt auf. Bis zu einem der Höhepunkte des Sommers müssen sich die begeisterten Bergsportlerinnen und -sportler, die aus allen Teilen der Welt ins Sarntal kommen werden, jedoch noch ein wenig gedulden: Das zehnte Südtirol Ultrarace findet in fünf Monaten vom 25. bis zum 27. August 2023 statt.

Der Extremberglauf entlang der Hufeisentour in den Sarntaler Alpen lockt die Trailszene mit seinen altbekannten Vorzügen an. Das Panorama im Herzen Südtirols mit einem phantastischen Blick auf die Dolomiten, die Ortler- und Brentagruppe, sowie die Stubaier, Ötztaler und Zillertaler Alpen ist einzigartig. Die Strecke ist technisch äußerst anspruchsvoll, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind beim Südtirol Ultrarace nach wie vor oberstes Gebot.

Bei einer Länge von 119 Kilometern und 7850 Metern kommen die Teilnehmer zudem fast ausnahmslos an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit. Auch, weil es gilt eine (die schnellsten Athletinnen und Athleten), bzw. zwei Nächte (diejenigen, die einen etwas langsameren Rhythmus „gehen“) mit keinem oder nur sehr wenig Schlaf durchzukommen. Kurzum: Das Südtirol Ultrarace ist auf seiner Originalstrecke auch zehn Jahre nach der Premiere im Juli 2013 nur etwas für Hartgesottene mit Nerven aus Drahtseil.

Insgesamt vier Strecken sind beim Südtirol Ultrarace im „Sortiment“

Doch die Veranstalter um OK-Präsident Josef Günther Mair bieten nicht nur die „Königsdistanz“ an. Es gibt auch drei etwas kürzere Strecke, die innerhalb eines Tages (Samstag, 26. August) abgewickelt werden können. Auf der zweitlängsten Distanz gilt es 63 Kilometer und 3550 Höhenmeter zurückzulegen. Das sogenannte Südtirol Ultrarace 63K hat pünktlich zum 10-Jahres-Jubiläum eine neue Streckenführung verpasst bekommen. Nach dem Start in Bozen sind das Rittner Horn, die Stöffl Hütte, das Latzfonser Kreuz und die Getrum Alm die weiteren Teilziele, ehe es absteigend Richtung Ziel in Sarnthein.

Strecke Nummer drei ist ein „fast“ klassischer Marathon, bei dem 45 Kilometer und 2750 Höhenmeter auf alle Teilnehmenden warten (Südtirol Ultrarace 45K). Und dann gibt es noch die 28-km-Distanz mit 1880 Höhenmetern. Das Südtirol Ultrarace 28K eignet sich besonders für Trail-Einsteiger – auch, weil es hier keine technisch anspruchsvollen oder gar ausgesetzte Passagen gibt. „Das Südtirol Ultrarace ist ein Trail-Fest für alle. Auf den vier Strecken ist für jeden Geschmack etwas dabei – je nach Können, physischer Verfassung, Lust und Laune“, werden die Veranstalter nicht müde zu betonen.

Neuheit Teamwertung

Erstmals gibt es beim Südtirol Ultrarace auch eine Teamwertung für Vereine oder Betriebe (mindestens fünf Teilnehmer pro Team), bei der die bis ins Ziel gelaufenen Kilometer eines jeden Team-Mitglieds gezählt werden. Jedes Team erhält – zusätzlich zu tollen Preisen – eine (bei fünf bis neun Teilnehmern eines Teams) oder zwei (ab zehn Teilnehmern eines Teams) Motivationseinheiten mit einem renommierten Gesundheitssystem- und Bewegungsexperten für alle Mitarbeiter oder Vereinsmitglieder.

Die Vorbereitungen für das Sarner Extremsport-Event, das mit der weltbekannten Marke ASICS einen neuen und äußerst engagierten Partner vorweisen kann, laufen 150 Tage vor dem großen Showdown auf Hochtouren. Das Organisationskomitee beschäftigt sich derzeit mit dem Rahmenprogramm, um den zehnten Geburtstag standesgemäß zu feiern. Auch die Anmeldungen sind geöffnet: Bereits über 120 Trail-Läuferinnen und -läufer aus einem Dutzend verschiedener Nationen und von vier verschiedenen Kontinenten haben sich für das große Spektakel Südtirol Ultrarace angemeldet. Auf der offiziellen Webseite www.ultrarace.it werden weitere Einschreibungen gerne angenommen.