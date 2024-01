Noch ein Monat bis zur traditionellen Pond Hockey EM am Ritten

Klobenstein – Am Freitag, 16. und Samstag, 17. Februar 2024 geht auf dem Eisring an der Ritten Arena die inoffizielle Europameisterschaft im Pond Hockey über die Bühne. Pond Hockey ist die Urform des Eishockeys – gespielt wird ohne Tormänner, ohne Körperkontakt und auch Schlagschüsse sind nicht erlaubt. Die Veranstalter erwarten einmal mehr eine große Anzahl an teilnehmenden Mannschaften und haben dafür bereits ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Dass Eishockey auf dem Ritten eine große Tradition hat, beweisen die Rittner Buam SkyAlps, das Alps-Hockey-League-Team des Südtiroler Hochplateaus, Jahr für Jahr. Doch auch abseits des Profisports wird auf dem Hochplateau der schwarzen Hartgummischeibe hinterhergejagt. Pond Hockey gilt als die Urform der schnellsten Mannschaftssportart der Welt. Gespielt wird hier auf kleineren Feldern mit sehr kleinen Toren, drei gegen drei ohne Torwart.

Es gibt weder Abseits noch Icing, außerdem sind Checks und Schlagschüsse untersagt. Somit ist vor allem eines gefragt: Starkes Schlittschuhlaufen und eine gute Stocktechnik. Besonders beliebt ist Pond Hockey, das aus Kanada nach Europa gekommen ist, auf zugefrorenen Gewässern. Das zeigt oft auch auf dem Wolfsgrubner See nahe Klobenstein, wo Jung und Alt dem Puck hinterherjagen – aber selbstredend nur, wenn über dem See auch eine Eisschicht liegt.

Seit 2017 werden auf dem Ritten die Europameister in dieser Sportart gekürt. Aber nicht auf dem zugefrorenen See, sondern auf dem einige Kilometer entfernten Eisring der Ritten Arena. Am Freitag, 16. Februar geht es ab 11 Uhr mit den ersten Spielen los, die bis zum Abend ausgetragen werden. Außerdem findet am Freitag ein U10-Turnier statt, bei welchem sich die Eishockeytalente austoben dürfen. Am Samstag geht es mit der European Pond Hockey Championship weiter, ehe am späten Abend die Finalspiele auf dem Programm stehen. Beim Kinderturnier, das immer Mannschaften aus ganz Südtirol auf den Ritten lockt, sind dann die U8-Mannschaften dran. Und bei der Skills Competition können Spieler wie auch Zuschauer ihr Können beweisen und einen großartigen Preis gewinnen.

Es werden wieder über 50 Mannschaften erwartet

Im vergangenen Jahr durften die Veranstalter der European Pond Hockey Championship 51 Mannschaften aus verschiedensten europäischen Nationen, aber auch Kanada oder der USA begrüßen. Mit derselben Erwartungshaltung geht es heuer weiter. 48 Teams haben sich bereits eingeschrieben, bis zum Anmeldeschluss am 31. Jänner werden weitere erwartet. Die 50-er-Marke dürfte aller Voraussicht nach also auch 2024 geknackt werden. Anmeldungen für die European Pond Hockey Championship sind auf der offiziellen Webseite www.europondhockey.com möglich.

Kein Wunder, denn neben dem Pond Hockey wird auch ein großes Rahmenprogramm geboten. So ist für Speis und Trank über den gesamten Turnierverlauf bestens gesorgt. Am Freitagabend heizt die Live-Band NoLipstiK im Festzelt in der Mitte des Eisrings ein, am Samstag findet die im ganzen Land bekannte Eule-Fete statt, bei welcher DJ Peter für gute Stimmung bis spät in die Nacht sorgen wird.