Nolan Ritchie beschert dem HC Meran/o 8:4-Heimsieg

Bozen – Der SHC Fassa Falcons hat beim achten Anlauf seinen ersten Sieg in Jesenice errungen. Goalie Thomas Lillie führte die Italiener mit 37 Saves zum 2:1-Auswärtserfolg nach Shootout. Der EK Die Zeller Eisbären setzte sich daheim vor 1.738 Zuschauer gegen Klagenfurt durch – und baute seine Tabellenführung aus.

Für den HC Meran/o Pirchner überragte Ritchie Nolan mit sechs Scorerpunkten (2G|4A), während der EC Bregenzerwald gegen Celje einen Drei-Tore-Rückstand nach 22. Minuten wettmachte. Die Steel Wings Linz profitierten beim überraschenden 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenvierten Wipptal Broncos Weihenstephan von zwei Toren in den ersten 193 Sekunden und der HC Gherdeina valgardena.it holte sich Auswärts einen weiteren Erfolg.

Titelverteidiger SIJ Acroni Jesenice hat sich am Samstagabend erstmals vor heimischem Publikum dem SHC Fassa Falcons geschlagen geben müssen: Im Shootout fixierten die Italiener ihren 2:1-Auswärtserfolg, gewannen damit zum dritten Mal in Folge. Goalie Thomas Lillie – am Donnerstag erzielte er gegen Meran ein Shutout – überragte erneut und stoppte 37 Schüsse auf sein Tor. Den entscheidenden Penalty erzielte Sebastian Selin.

Mit den Wipptal Broncos Weihenstephan hat sich auch ein zweites Team aus den Top-4 geschlagen geben müssen: Die Südtiroler unterlagen auswärts bei den Steel Wings Linz AG mit 2:3. Die Oberösterreicher profitierten in dieser Begegnung von zwei schnellen Toren – sie lagen nach 193 Sekunden durch Treffer von Laurin Liesch (3.) und Mikael Saha (4.) mit 2:0 voran – und Goalie Benedikt Oschgan, der insgesamt 40 Saves verzeichnete. Linz feierte seinen vierten Heimsieg in Serie.

Tabellenführer verlängert Klagenfurts Negativlauf

Alps Hockey League-Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären hat sich daheim gegen das EC-KAC Future Team mit 3:2 durchgesetzt. Vor 1.738 Zuschauer*innen sorgte die Linie um Fabio Artner, Nick Huard und Tomi Wilenius für die Entscheidung: Huard (50.) und Artner (52.) stellten binnen 94 Sekunden von 1:1 auf 3:1. Klagenfurt musste sich damit auch in seinem acht Auswärtsspiel in Folge geschlagen geben, verlor insgesamt die zehnte Partie en suite.

Seine Home-Point-Streak hat indes der EC Bregenzerwald prolongiert: Mit dem 7:4-Heimerfolg über den HK RST Pellet Celje punkteten die „Wälder“ auch in ihrem neunten Heimspiel in dieser Saison und rückten damit in der Tabelle auf den sechsten Rang vor. Dabei zeigte die Mannschaft aus Vorarlberg Comeback-Qualitäten, machte einen 0:3-Rückstand nach 22 Spielminuten wett. Erik Embrich (2G|5A) und Roberts Lipsbergs (1G|4A) erzielten jeweils fünf Scorerpunkte.

Sechs-Punkte-Spiel von Nolan Ritchie

Nolan Ritchie hat dem HC Meran/o Pircher im Duell mit den Hockey Unterland Cavaliers einen 8:4-Heimsieg beschert. Der 21-jährige Center verzeichnete sechs Scorerpunkte, traf doppelt und verteilte vier Primary-Assists. Meran lag in diesem Spiel nie im Rückstand und fügte Unterland bereits die dritte Niederlage in Serie zu.

Vierter Auswärtssieg für Gherdeina

Der HC Gherdeina valgardena.it hat sich seinen vierten Sieg aus den letzten fünf Auswärtsspielen geholt. Beim EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel triumphierten die Südtiroler mit 3:1. Goalie Hannes Stoll verbuchte 40 Saves.

Alps Hockey League | 18.11.2023 | Results:

SIJ Acroni Jesenice – SHC Fassa Falcons 1:2 SO (0:1, 0:0, 1:0, 0:0)

Referees: OREL, SCHWEIGHOFER, Markizeti, Murnik. | Zuschauer: 712

Goal JES: Bohinc (51./Planko-Selan)

Goals FAS: Sylwander (12./Selin-Felicetti), Selin (65.PS)

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – HC Gherdeina valgardena.it 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Referees: GIACOMOZZI, HLAVATY, De Zordo, Seewald J. | Zuschauer: 843

Goal KEC: Lehtonen (50./Niemelä-Seto)

Goals GHE: Luisetti (21./Glück), McGowan (47.PP1/Schulze-Luisetti), Kasslatter (54/Moroder-Cirstellon)

Steel Wings LINZ AG – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Referees: MOIDL, VOICAN, Dieber, Weiss. | Zuschauer: 137

Goals SWL: Liesch (3./Mosaad-Brikmanis), Saha (4./Theirich-Söllinger), Sticha (49./Wilding-Liesch)

Goal WSV: Capannelli (13./Soraruf-Livingston, 58.PP1/Conci-Hackhofer)

EK Die Zeller Eisbären – EC-KAC Future Team 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Referees: KAINBERGER, MEIXNER, Moidl, Wendner. | Zuschauer: 1.738

Goals EKZ: Dinhopel (24./Berger-Widhalm), Huard (50./Wilenius-Arnter), Artner (52./Huard-Wilenius)

Goals KFT: Lam (29./Piuk), Preiml M. (57./Siftar-Slivnik)

HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers 8:4 (3:1, 1:2, 4:1)

Referees: LEGA, RIVIS, Wiest, Gasser. | Zuschauer: 933

Goals HCM: Gellon (4./Ritchie-Borgatello, 54./Ritchie-Anderson), McNally (8./Ritchie), Trivellato (20./Beber-Garreffa), Anderson (23.SH1/Ritchie-Borgatello), Ritchie (41.SH1/McNally, 49./Andereson-Gellon), Ansoldi (48./McNally-Thaler)

Goals HCU: Sullmann (15.), Hällfors (30./Käyrä-Goldner), Girardi (39.SH1), Egger (43./Remolato)

EC Bregenzerwald – HK RST Pellet Celje 7:4 (0:1, 3:3, 4:0)

Referees: LAZZERI, STEFENELLI, Cristeli, Formaioni. | Zuschauer: 741

Goals ECB: Embrich (28./Metzler-Lipsbergs, 60.SH1/Auvinen-Lipsbergs), Ranftl (28./Zwerger-Ossipov), Schlögl (36.PP1/Embrich-Kulintsev), Lipsbergs (42./Wempe-Pöschmann), Auvinen (46./Lipsbergs-Embrich), Kulintsev (57.PP1/ Lipsbergs-Embrich)

Goals HKC: Jakupovic (11./Sotlar), Sotlar (21./Mintautiskis-Jakupovic), Sodja Zalokar (22./Dolinar-Bernard), Mintautiskis (38.SH1/Sirovnik-Sotlar)