Norris auch im Abschlusstraining vor Verstappen und Piastri

Von: APA/dpa/Reuters

WM-Leader Lando Norris hat nach einem Schreckmoment im letzten Freien Training beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi den ersten Platz hauchdünn verpasst. Der McLaren-Pilot, dem am Sonntag Rang drei zum WM-Triumph reicht, vermied eine Kollision mit Yuki Tsunoda und landete vier Tausendstelsekunden hinter seinem britischen Landsmann George Russell (Mercedes) auf Platz zwei. Norris blieb aber vor seinen WM-Rivalen Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren).

Titelverteidiger Verstappen lag als Dritter 0,120 Sekunden hinter Norris, der am Freitag die schnellsten Runden gefahren war. Piastri hatte als Fünfter 0,255 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen. Um 15.00 Uhr findet auf dem Yas Marina Circuit das Qualifying statt. Norris geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri in den alles entscheidenden Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky).

Vorfall zwischen Norris und Tsunoda

Norris erlebte vor seiner schnellsten Runde einen Beinahe-Crash – und beteiligt war ausgerechnet ein Red-Bull-Fahrer. Ausgangs einer Kurve fuhr Tsunoda in der Mitte der Fahrbahn. Allerdings war der Japaner, der im kommenden Jahr für Isack Hadjar von den Racing Bulls Platz machen muss, nicht im Renntempo. Norris aber, der blitzschnell reagierte und links an Tsunoda vorbeifuhr, um einen schweren Crash zu vermeiden. Die Rennleitung wollte sich den Vorfall nach dem Training genauer anschauen.

Tsunoda kollidierte später in der Boxengasse mit dem Mercedes von Kimi Antonelli, dadurch wurden beide Boliden beschädigt. Mercedes hatte den Italiener in dem Moment aus der Box fahren lassen, als der Japaner vorbeifuhr. Auch hier wurden Ermittlungen eingeleitet.

Verstappen klagt über “Hüpfen”

Unterdessen klagte Vierfach-Champion Verstappen, der 2021 in Abu Dhabi seine Titelära einleitete, über Funk: “Das Problem ist, dass das Auto so sehr hüpft, dass ich die Füße nicht auf den Pedalen halten kann.” Probleme ganz anderer Art hatte einmal mehr Rekordweltmeister Lewis Hamilton, dessen Regentschaft vor vier Jahren auf dem Yas Marina Circuit Verstappen beendet hatte. Für den Briten im Ferrari war vorzeitig Schluss im Training. Das Auto des 40-Jährigen brach aus, drehte sich und krachte mit der Front in die Streckenbegrenzung.

Was genau zu dem Unfall führte, blieb zunächst unklar. Hamilton, in seinem ersten Jahr bei der Scuderia von Tiefschlägen und auch eigenen Fehlern arg gebeutelt, sammelte die Einzelteile und packte sie ins Cockpit. Der Wagen musste abgeschleppt werden.