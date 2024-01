Norwegens Biathleten in Oberhof überlegen – Italien auf Platz drei und vier

Norwegens Biathlon-Männer haben ihrem Fünffachsieg in der Verfolgung am Sonntag beim Weltcup in Oberhof eine weitere Machtdemonstration in der Staffel folgen lassen. Das Team um Weltcup-Leader Johannes Thingnes Bö setzte sich bei schwierigen Bedingungen mehr als zwei Minuten vor Deutschland durch.

Lukas Hofer aus Bruneck komplettierte mit der italienischen Herren-Staffel das Podium. Besonders die Schießleistung des Südtirolers war entscheidend für den Erfolg des italienischen Teams.

Österreich landete auf Rang zehn – das bisher schwächste Staffel-Ergebnis der Saison.

Frauen-Staffel: Italien auf Rang vier

Bei den Frauen holte Frankreich vor Norwegen und Schweden den Sieg.

Der vierte Platz ging aber an Italien. Samuela Comola übergab auf dem siebten Platz liegend an Rebecca Passler. Passler verbesserte sich auf Rang sechs. Lisa Vittozzi brachte Italien auf Rang vier vor. Michela Carrara konnte das Ergebnis halten.