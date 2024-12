Norwegerinnen bei Handball-EM im Semifinale

Von: apa

Norwegens Handballerinnen haben bei der EM das Semifinale erreicht. Die Skandinavierinnen gewannen am Montag in Wien gegen Deutschland mit 32:27 (19:13) und sind damit in Hauptrunden-Gruppe 2 nicht mehr von den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Den zweiten Platz unter den Top vier machen sich die Niederlande nach einem 37:29 (24:17) gegen die Schweiz und Dänemark nach einem 33:26 (17:15) über Slowenien untereinander aus.