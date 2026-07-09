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Muchova schickt sich an, Wimbledon-Siegerin zu werden

Noskova fixiert tschechisches Wimbledon-Finale gegen Muchova

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 19:29 Uhr
Muchova schickt sich an, Wimbledon-Siegerin zu werden
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
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Von: APA/Reuters/dpa

Karolina Muchova und Linda Noskova stehen als Finalistinnen des diesjährigen Grand-Slam-Turniers in Wimbledon fest. Die Tennisspielerinnen bestreiten damit am Samstag das erste rein tschechische Grand-Slam-Endspiel. Muchova setzte sich am Donnerstag in einem Rasen-Thriller gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff mit 6:2,1:6,7:6(10) durch. Noskova bezwang anschließend die Ukrainerin Marta Kostjuk in einem eher unspektakulären Duell mühelos 6:4,6:4.

Die als Nummer neun gesetzte Noskova, die zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale stand, wirkte während des gesamten Spiels ruhig und gelassen. Nach einer Stunde und 19 Minuten brachte sie den Sieg unter Dach und Fach.

Muchova, die allergisch auf Gras ist, behielt gegen Gauff dagegen in einem wahren Thriller im dritten Satz die Oberhand. Speziell im nervenaufreibenden Match-Tiebreak zeigte die 29-Jährige ihr ganzes Können, darunter einen unglaublichen Volley-Winner im Hechtsprung, und spielte Gauff mit einem Lob aus, um sich ihren ersten Matchball zu sichern. Beim Stand von 8:9 hatte sie davor einen Matchball abgewehrt.

“Ich zittere”

“Es klingt wirklich schön, im Finale zu sein. Um ehrlich zu sein, es war ein großer Kampf, eine Achterbahnfahrt. Es war nervenaufreibend”, sagte die frühere French-Open-Finalistin Muchova nach dem zweieinhalbstündigen Match. “Ich zittere.” Die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Gauff hatte die Partie nach dem verlorenen ersten Satz zwischenzeitlich gedreht und deutlich aggressiver gespielt. Mit dem Ausscheiden der US-Amerikanerin war klar, dass es erstmals eine Premierensiegerin bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere geben wird.

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