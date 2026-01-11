Odor am EM-Finaltag in Polen Vierter und Fünfter

Von: apa

Österreichs Eisschnelllauf-Team ist bei den Europameisterschaften auf den Einzelstrecken in Tomaszow Mazowiecki in Polen ohne Medaille geblieben. Gabriel Odor verpasste am Sonntag Bronze über 1.500 m in 1:46,82 Minuten aber nur um 0,21, Sekunden. Sein am Vortag über 5.000 m auf Rang sechs gekommener Landsmann Alexander Farthofer wurde Siebenter. Odor platzierte sich zum Abschluss der Titelkämpfe als Massenstart-Fünfter ein weiteres Mal im Spitzenfeld. Farthofer wurde 17.

Während Vanessa Herzog und Jeannine Rosner am traditionellen Weltcuport gar nicht angetreten waren, reisten Odor und Farthofer aus dem Training heraus an. Für alle vier hat die Olympia-Vorbereitung klare Priorität. Letztlich fehlte dem erst am Samstag angereisten Odor aber zweimal nicht viel auf ein EM-Podest. Sein 1.500-m-Duell mit dem Niederländer Tim Prins entpuppte sich im Nachhinein als eines um Bronze, der Tiroler hatte um 0,21 Sek. das Nachsehen. In 1:46,08 Sek. ging der Titel an den Norweger Peder Kongshaug, im Massenstart an den Belgier Bart Swings.

Anna Molnar wurde am Sonntag Massenstart-Elfte, Ignaz Gschwentner über 500 m in einem 20er-Feld in 36,50 Sek. 17. Am letzten vollen Jänner-Wochenende geht noch der Inzell-Weltcup in Szene, die Olympia-Nominierungen werden schon davor bekannt werden. Herzog, Rosner, Odor und Farthofer haben ihre Tickets auf jeweils zwei bis drei Strecken fix, eine kleine Hoffnung gibt es noch für Gschwentner und Molnar.