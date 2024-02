ÖEHV-Männer unterliegen Norwegen nach Penaltyschießen

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat sich am zweiten Tag des Vier-Nationen-Turniers in Epinal in Frankreich mit einer deutlichen Leistungssteigerung rehabilitiert. Die ÖEHV-Männer mussten sich nach der 0:6-Pleite am Freitag gegen Frankreich am Samstag im Spiel um Platz drei Norwegen erst nach Penaltyschießen 2:3 geschlagen geben. Bester österreichischer Offensivmann war Nico Feldner mit einem Tor und einem Assist.

Norwegen liegt als Zwölfter in der Weltrangliste vier Positionen vor Österreich. ÖEHV-Teamchef Roger Bader setzte gegen den langjährigen Stammgast in der A-WM anstelle von David Madlener im Tor auf Thomas Höneckl. Der Goalie der Black Wings Linz wurde als bester ÖEHV-Akteur des Spiels ausgezeichnet. Im Penaltyschießen parierte er allerdings keinen der drei Versuche der Norweger. Statt des angeschlagenen Lukas Kainz rückte in der Offensive Vienna-Capitals-Youngster Leon Wallner ins Team.

Die Norweger lagen nach zwei Treffern von Thomas Olsen (5./PP, 22.) bereits 2:0 voran. Österreich gelang aber im Mitteldrittel durch einen Doppelschlag der Ausgleich. An beiden Treffern war Feldner beteiligt. Erst servierte der 25-Jährige mit viel Übersicht Julian Metzler den Puck, der seinen ersten Treffer im Nationalteam erzielte (34.). Kurz darauf lenkte der Stürmer der Black Wings Linz einen Schuss von Philipp Wimmer selbst sehenswert ins lange Kreuzeck (35.).

Im Schlussdrittel fielen keine weiteren Tore. Wenige Sekunden vor Ende der Verlängerung tauchte ÖEHV-Hoffnungsträger Vinzenz Rohrer alleine vor dem norwegischen Goalie auf, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins. Im Penaltyschießen traf einzig Österreichs erster Schütze Manuel Ganahl nach einem starken Haken. Den letzten Versuch vergab Ali Wukowits, die Österreicher beendeten das Vier-Nationen-Turnier in den Vogesen damit auf dem letzten Platz.

Ergebnisse Vier-Nationen-Turnier in Epinal/Frankreich vom Samstag:

Spiel um Platz drei: Norwegen – Österreich 3:2 n.P. (1:0,1:2,0:0-0:0/1:0). Tore reguläre Spielzeit: Olsen (5./PP, 22.) bzw. Metzler (34.), Feldner (35.)