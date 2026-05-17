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Österreich jubelte über WM-Sieg gegen Ungarn

ÖEHV-Team nach 4:2 gegen Ungarn vor WM-Klassenerhalt

Sonntag, 17. Mai 2026 | 18:50 Uhr
Österreich jubelte über WM-Sieg gegen Ungarn
APA/APA/KEYSTONE/CLAUDIO THOMA
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Von: apa

Österreichs Eishockeyteam hat erstmals bei einer A-WM die ersten zwei Spiele gewonnen und praktisch schon jetzt den Klassenerhalt geschafft. Einen Tag nach dem 5:3-Erfolg über Großbritannien besiegte die ÖEHV-Auswahl am Sonntag in Zürich Ungarn mit 4:2 (1:1,0:0,2:1) und damit auch den zweiten direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Mit der nächsten Partie am Dienstag (16.20 Uhr/live ORF 1) gegen Lettland können sich die Österreicher schon höheren Zielen widmen.

Zwei Powerplay-Tore durch Vinzenz Rohrer (6.) und Dominic Zwerger (47.) ebneten in dem lange ausgeglichenen Nachbarschafts-Duell den Weg zu den nächsten drei Punkten. 44 Sekunden nach dem Treffer zum 2:1 wurde ein Schuss von Thimo Nickl von einem Ungarn ins eigene Tor abgefälscht. Ungarn gelang noch der Anschlusstreffer (54.), in den letzten Sekunden schnürte Nickl mit einem Treffer ins leere Tor den Doppelpack. Die Mannschaft von Roger Bader geht damit in der Gruppe A so wie Finnland und die Schweiz mit dem Punktemaximum aus dem ersten WM-Wochenende.

Frühes Tor in Überzahl

Wie am Vortag gelang den Österreichern ein früher Treffer, im ersten Powerplay war Rohrer zur Stelle. Der Stürmer, der in dieser Saison für die ZSC Lions gespielt hat, bugsierte in seiner “Heimhalle” einen Abpraller nach einem Schuss von Peter Schneider ins Tor (6.).

Doch auch die Ungarn verwerteten ihr erstes Überzahlspiel (12.). Ferencvaros-Altstar Istvan Sopron bezwang mit einem Schlagschuss Atte Tolvanen, der diesmal im Tor den Vorzug gegenüber David Kickert erhalten hatte. Es wurde ein Geduldsspiel. Die Bader-Truppe hatte einige kritische Phasen zu überstehen, konnte selbst hochkarätige Chancen und im Mitteldrittel sechs Minuten Überzahl nicht nutzen.

3:1-Führung durch Doppelschlag

Im Schlussdrittel legten die Österreicher zu, und auch das Powerplay funktionierte. Zwerger traf zur neuerlichen Führung ins kurze Eck. Die Vorarbeit zu beiden Treffern leistete Schneider, der damit zum besten rot-weiß-roten Scorer bei A-Weltmeisterschaften wurde. Der Kapitän hält nun bei 36 Punkten (14 Tore, 22 Assists) und überholte Dieter Kalt (34 – 22 Tore, 12 Assists). Nur 44 Sekunden später jubelten die Hunderten lautstarken österreichischen Fans neuerlich, als der Puck bei einem Nickl-Schuss von Roland Kiss ins Tor sprang.

Doch nach einem Doppelausschluss wurde es noch einmal kritisch. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis gelang Peter Vincze der Anschlusstreffer (54.). Den knappen Vorsprung brachten die Österreicher mit viel Kampfkraft aber über die Zeit.

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