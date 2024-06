ÖFB-Gegner Polen besiegt Ukraine klar

Von: apa

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in ihrem vorletzten Testspiel vor der Fußball-EM in Deutschland Selbstvertrauen geholt. Der Gruppengegner von Österreichs Auswahl gewann am Freitagabend gegen die ebenfalls für die Endrunde qualifizierten Ukrainer mit 3:1. Sämtliche Tore fielen dabei schon vor der Pause.

Polen ging durch Treffer von Sebastian Walukiewicz von Empoli (11.) und Napoli-Legionär Piotr Zieliński (16.) schnell 2:0 in Führung. Taras Romanczuk (30.) legte vor der Pause ein weiteres Tor nach, Artem Dowbyk (41.) brachte die Ukraine etwas näher. In der zweiten Hälfte kam auch wegen diverser Wechsel auf beiden Seiten kein flüssiges Spiel mehr zustande. Polens Topstar Robert Lewandowski wurde in der 61. Minute eingetauscht und vergab in der 88. Minute eine gute Möglichkeit.

Die Polen, die am kommenden Montag noch gegen die Türkei spielen, sind in der Gruppe D am 21. Juni in Berlin der zweite Gegner der ÖFB-Auswahl von Trainer Ralf Rangnick. Die Ukraine trifft in der Gruppenphase auf Belgien, die Slowakei und Rumänien, das am Freitag gegen Liechtenstein nicht über ein 0:0 hinauskam.