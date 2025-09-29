Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Kader für WM-Quali ohne verletzten Xaver Schlager
Schlüsselkraft Xaver Schlager muss wieder einmal zuschauen

ÖFB-Kader für WM-Quali ohne verletzten Xaver Schlager

Montag, 29. September 2025 | 14:02 Uhr
Schlüsselkraft Xaver Schlager muss wieder einmal zuschauen
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Schriftgröße

Von: apa

Der Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober) birgt keine großen Überraschungen. Der an der Wade verletzte Leipzig-Mittelfeldspieler Xaver Schlager steht nicht im 24-köpfigen Aufgebot, das Co-Trainer Lars Kornetka in Vertretung des wegen seiner Sprunggelenksprobleme verhinderten ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick am Montag in Wien bekanntgegeben hat.

Genk-Legionär Tobias Lawal fehlt wegen einer Knieverletzung. An seiner Stelle kehrt WAC-Goalie Nikolas Polster, der im Juni erstmals beim Nationalteam dabei war, als dritter Torhüter ins Aufgebot zurück. Weil auch Clubkollege Alessandro Schöpf seinen Kaderplatz behielt, stellt der WAC als einziger heimischer Bundesligist zwei Akteure. Einziger potenzieller Debütant als Feldspieler ist Rapid-Stürmer Nikolaus Wurmbrand, der schon beim jüngsten Lehrgang vor einem Monat nominiert war.

Der damals wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung gestandene Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl ersetzt als Innenverteidiger-Option Lens-Profi Samson Baidoo. David Affengruber, der in Spanien mit Aufsteiger Elche für Furore sorgt, schaffte es nicht in den Kader, befindet sich aber erstmals seit eineinhalb Jahren auf der Abrufliste. Zuletzt war das im März 2024 der Fall. Nur noch auf Abruf steht auch Derby-County-Offensivmann Andreas Weimann, der Anfang September noch zum Aufgebot zählte.

Wiederholter Ausfall von Xaver Schlager

Schlüsselspieler Xaver Schlager hatte sich vor zwei Wochen eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen. Sein bisher letztes Länderspiel über die volle Distanz hat der seit Sonntag 28-Jährige wegen eines Kreuzbandrisses samt Folgeproblemen im März 2024 gegen die Türkei (6:1) bestritten. Mit Gernot Trauner und Maximilian Wöber fallen auch zwei Abwehrspieler verletzt aus. Der zuletzt wegen einer Erkrankung pausierende Freiburg-Profi Philipp Lienhart dagegen wurde einberufen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
38
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
37
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
25
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Spektakuläre Rettungsaktion – für eine Drohne
18
Spektakuläre Rettungsaktion – für eine Drohne
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 