ÖFB-Team erkämpft in EM-Qualifikation ein 1:1 in Belgien

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat den ersten echten Härtetest in der EM-Qualifikation bestanden. Das ÖFB-Team holte am Samstag im Schlagerspiel in Brüssel gegen Gruppenfavorit Belgien ein 1:1 (1:0) und führt die Tabelle der Gruppe F weiter ungeschlagen an. Mit einem Erfolg am Dienstag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Wien gegen Schweden würde Österreich einen weiteren großen Schritt Richtung EM 2024 in Deutschland schaffen.

Ein Eigentor von Orel Mangala (22.), der einen Schuss von Michael Gregoritsch unhaltbar für Startorhüter Thibaut Courtois abfälschte, brachte Österreich in Führung. Sturmtank Romelu Lukaku traf in der 61. Minute zum verdienten Ausgleich und verhinderte den ersten Sieg eines ÖFB-Teams gegen Belgien seit fast genau 64 Jahren.

Teamchef Ralf Rangnick musste auf Mittelfeldmotor Konrad Laimer verzichten, die zuletzt verletzten Kevin Danso und Marcel Sabitzer saßen auf der Ersatzbank. Mit Marco Arnautovic ganz vorne sowie Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner und Patrick Wimmer dahinter schickte er eine offensive Elf auf das Feld, die mit starkem Forechecking gut ins Spiel fand.

Belgien übernahm bei der Heimpremiere von Teamchef Domenico Tedesco aber bald das Kommando und lancierte meist über die Flanken Offensivaktionen. Unübersehbar war aber auch, dass im Zentrum der verletzte Spielmacher Kevin de Bruyne fehlte. Richtig gefährlich wurde der Weltranglisten-Vierte in der ersten Halbzeit auch nur einmal, als Dodi Lukebako knapp verzog (41.). Aus einer Standardsituation lag Österreich da schon in Führung. Einen Wimmer-Eckball übernahm Gregoritsch volley, aber dosiert, seinen Schuss fälschte Mangala unhaltbar ab (22.).

Im ausverkauften König-Baudouin-Stadion machten die Heimischen nach der Pause viel Druck und kamen durch Wout Faes per Kopf (54.) und Lukaku (59.) zu guten Chancen. Rangnick reagierte mit einem Doppeltausch, brachte Sabitzer und Florian Kainz für Arnautovic und Wimmer (60.). Das Duo war gerade erst auf dem Feld, als Lukaku seinen zweiten Versuch mit einem wuchtigen Schuss zum 1:1 versenkte (61.).

Die Mannschaft um Kapitän David Alaba, der sein 100. Länderspiel absolvierte, stabilisierte sich aber. Beide Teams gaben sich nicht mit dem Punkt zufrieden und lieferten sich in der letzten halben Stunde einen packenden Kampf. Eine Doppelchance durch Stefan Posch und Xaver Schlager (68.) blieb ungenutzt, auf der anderen Seite warfen sich die rot-weiß-roten Verteidiger und Torhüter Alexander Schlager erfolgreich in die Torabschlüsse der Belgier. In der 95. Minute hatten die Österreicher auch das nötige Glück, als ein Schuss von Youri Tielemans am Lattenkreuz landete.

Österreich ist damit nach Erfolgen in Freundschaftsspielen gegen Andorra und Italien und zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan und Estland nun schon fünf Spiele ungeschlagen.