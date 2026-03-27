ÖFB-Team eröffnet WM-Jahr mit 5:1-Testspielsieg gegen Ghana

Von: apa

Österreichs Fußball-Nationalteam ist mit einer 5:1-Gala im Test gegen Ghana ins WM-Jahr 2026 gestartet. Die ÖFB-Tore vor 40.200 Zuschauern im Wiener Prater erzielten Marcel Sabitzer (13./Elfer), Michael Gregoritsch (51.), Stefan Posch (59.), Carney Chukwuemeka (79.) und Nicolas Seiwald (91.). Neben Chukwuemeka gab u.a. auch Paul Wanner sein ÖFB-Debüt. Mit dem zwölften Heimspiel in Folge ohne Niederlage stellte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick einen Verbandsrekord ein.

Weil ÖFB-Kapitän David Alaba und Maximilian Wöber noch nicht matchfit sind, begann mit Marco Friedl ein weiterer Linksfuß in der Innenverteidigung neben Kevin Danso. Im Mittelfeld-Zentrum setzte Rangnick neben Nicolas Seiwald in der Startformation auf Florian Grillitsch. Konrad Laimer, der vor Spielbeginn als Österreichs Fußballer des Jahres 2025 geehrt wurde, verfolgte das Spiel wie Alaba und der angeschlagene Xaver Schlager nur auf der Ersatzbank.

Halbzeitführung durch Sabitzer-Elfer

Die Österreicher gingen durch einen Elfmeter früh in Führung. Danso, dessen Eltern aus Ghana stammen, köpfelte Gäste-Verteidiger Jonas Adjetey nach einem langen Ball von Romano Schmid in die Arme, Sabitzer verwertete sicher ins linke Eck – sein 24. Tor im 96. Länderspiel. Probleme bereitete der ÖFB-Defensive primär Ghanas Prince Adu. Friedl hatte bei einem harten Körpereinsatz als letzter Mann Glück (15.), auch Grillitsch musste einmal in höchster Not retten (34.). Für Österreich klopfte nur noch Christoph Baumgartner an. Den Kopfball des Leipzig-Offensivmannes nach Flanke von Sabitzer fischte Ghana-Goalie Lawrence Ati-Zigi aber aus dem Kreuzeck (40.).

Zur Pause wechselte Rangnick bereits fünfmal. Neben Wanner, der Grillitsch ersetzte, verhalf er auch dem für Alexander Schlager eingetauschten Viktoria-Pilsen-Torhüter Florian Wiegele zu seinem Länderspiel-Debüt. Zudem kamen Philipp Lienhart, Alexander Prass und Patrick Wimmer. Wanner war nach fünf Minuten bereits an der Entstehung des 2:0 beteiligt. Nach einem langen Ball des früheren deutschen U21-Nationalspielers verschätzte sich Ghanas Caleb Yirenkyi. Sabitzer bediente Gregoritsch, der nur noch zu seinem 24. Länderspiel-Tor einschieben musste.

Wanners Vorbereitungen, Chukwuemekas Finish

Das ÖFB-Team war nach der Pause gefährlicher. Einen Posch-Schuss entschärfte Ati-Zigi (58.). Den folgenden Wanner-Eckball brachte Gregoritsch in die Gefahrenzone, dort lenkte ihn Posch ebenfalls per Kopf ins Tor. Beim Stand von 3:0 kam neben Marko Arnautovic und Verteidiger Michael Svoboda, der sein erstes Länderspiel nach eineinhalb Jahren absolvierte, auch Chukwuemeka in die Partie.

WM-Teilnehmer Ghana holte durch Jordan Ayew einen Treffer auf. Der Routinier setzte sich auf der rechten Seite gegen Lienhart und Seiwald durch und überwand Wiegele mit einem platzierten Schuss ins lange Kreuzeck (77.). Österreich antwortete durch Chukwuemeka. Der 22-Jährige von Borussia Dortmund, der in Wien geboren ist und zuletzt vom englischen Verband zum ÖFB gewechselt ist, wurde von seinem Clubkollegen Sabitzer ideal bedient und traf bei seiner Länderspiel-Premiere mit einem satten Linksschuss.

Im Finish kam auch noch Verteidiger David Affengruber zu seinem ersten Länderspiel, Sasa Kalajdzic zu seinem ersten nach mehr als zwei Jahren verletzungsbedingter Pause. Der LASK-Stürmer schoss einmal knapp am langen Eck vorbei (85.). Rangnick wechselte insgesamt zehnmal. Nur Seiwald spielte durch – und jubelte in der Nachspielzeit nach einem überlegten Distanzschuss über sein erstes Tor im 45. Länderspiel. Im bisher zweiten Duell mit Ghana gab es den ersten ÖFB-Sieg.

Längste ungeschlagene ÖFB-Heimserie

Ihre bisher letzte Heimniederlage haben die Österreicher im Oktober 2023 in der EM-Quali im Wiener Prater gegen Belgien (2:3) kassiert. Seither gab es in ÖFB-Länderspielen im eigenen Land neun Siege und drei Remis. Zwölf Partien in Folge ohne Niederlage hatte es in der Verbandsgeschichte bisher nur zweimal gegeben: von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl sowie von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. Mit einem weiteren Erfolg am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) erneut in Wien gegen Südkorea würde die Rangnick-Truppe eine neue alleinige Bestmarke setzen.