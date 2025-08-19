Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch kurz vor Wechsel zu Bröndby IF
ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch kurz vor Wechsel zu Bröndby IF

Dienstag, 19. August 2025 | 16:39 Uhr
APA/APA/dpa/Silas Stein
Von: apa

Michael Gregoritsch wird sehr bald wohl für Bröndby IF auf Torejagd gehen. Der 31-jährige ÖFB-Teamstürmer steht nach Informationen von Sky und dem kicker vor einem Wechsel vom deutschen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Tabellenzweiten der dänischen Meisterschaft. Dort würde er mit Tormann Patrick Pentz auf einen ÖFB-Kollegen treffen. Die Vereine sollen sich über die Ablösemodalitäten schon einig sein, der Steirer einen bis 2028 gültigen Vertrag erhalten.

Gregoritsch hat für das ÖFB-Nationalteam einen extrem hohen Stellenwert, in seinen jüngsten acht Länderspielen gelangen ihm sechs Tore. Bei Freiburg war es für ihn hingegen vergangene Saison nicht nach Wunsch verlaufen, da schauten in 23 Pflichtspielen samt oftmaliger “Jokerrolle” nur drei Treffer heraus. Auch deshalb befindet sich der Angreifer, der am Samstag beim 2:0-Sieg im DFB-Cup gegen die Sportfreunde Lotte nicht im Kader stand, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

In Dänemark soll Gregoritsch, der zuletzt auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wurde, wieder in die Rolle als Einserstürmer zurückkehren, was für ihn im Hinblick auf die WM 2026 ein ganz wichtiges Argument sein dürfte. Es wäre sein erstes Engagement außerhalb von Österreich und Deutschland, wo er auch für Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, Hamburg, Augsburg und Schalke die Schuhe geschnürt hat. Für Freiburg traf er in 107 Pflichtspielen 30 Mal. Der Medizincheck soll in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Bröndby trifft am Donnerstag im Conference-League-Play-off-Hinspiel auf Straßburg.

