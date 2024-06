ÖFB-Training in Windischgarsten ohne Schmid und Trauner

Von: apa

Das Sonntag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten ist ohne Romano Schmid und Gernot Trauner über die Bühne gegangen. Schmid reiste nach Graz zu seiner Frau, die unmittelbar vor der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes stand. Der Werder-Profi dürfte am Montag wieder zum Team stoßen. Trauner fehlte laut ÖFB-Angaben wie schon am Samstag aus Gründen der Belastungssteuerung.

Die vierte Einheit der ÖFB-Auswahl im Rahmen des EURO-Vorbereitungscamps war die erste, die nicht im Regen stattfand. Trotzdem war der Trainingsplatz beim Team-Hotel noch immer durchnässt. “Heute war es schwierig, aber in den Tagen davor waren die Plätze ansprechend für diese Bedingungen”, berichtete Offensivmann Christoph Baumgartner. Verteidiger Stefan Posch meinte: “Der Platz war heute nicht optimal, aber wir haben das Training überlebt.”

Aufgrund der ramponierten Trainingsplätze kam es zu einer Planänderung. Das Abschlusstraining für das Dienstag-Testmatch in Wien gegen Serbien wird nicht wie ursprünglich geplant am Montagvormittag in Windischgarsten, sondern am Nachmittag im Happel-Stadion abgehalten. Das Team verlässt Windischgarsten bereits Montagfrüh und übersiedelt nach Wien – versorgt mit Wissen über Doping und Match-Fixing. Die obligatorischen, insgesamt einstündigen UEFA-Vorträge zu diesen Themen hörten die ÖFB-Kicker am Samstag. “Es war so spannend wie immer”, erzählte Posch.

Der Steirer und seine ÖFB-Kollegen bekommen wohl schon am Montag Gesellschaft von Marcel Sabitzer, der nach seinem mit Dortmund verlorenen Champions-League-Finale anreist. Der Mittelfeldspieler ist jedoch für die Serbien-Partie noch kein Thema. Wann genau “Non-playing Captain” David Alaba im Teamcamp eintrifft, ist noch offen. Auch der Real-Madrid-Profi könnte gegen die Serben bereits im Stadion sitzen.