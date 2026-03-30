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Pentz wird gegen Südkorea das ÖFB-Tor hüten

ÖFB-Training ohne Goalie Lawal – Pentz gegen Südkorea im Tor

Montag, 30. März 2026 | 14:33 Uhr
Pentz wird gegen Südkorea das ÖFB-Tor hüten
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: apa

Tormann Tobias Lawal hat wegen seiner Adduktorenprobleme auch das Abschlusstraining der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das WM-Testspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Südkorea verpasst. Das Tor wird daher Patrick Pentz hüten, bestätigte Teamchef Ralf Rangnick am Montagnachmittag in seiner Abschluss-Pressekonferenz. Die zuletzt nicht voll fitten Konrad Laimer und Xaver Schlager werden demnach ebenfalls in der Startformation stehen.

Am Freitag im Test gegen Ghana (5:1) hatten im Tor Alexander Schlager und Florian Wiegele je eine Hälfte bestritten. Pentz werde diesmal, “wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wahrscheinlich durchspielen”, sagte Rangnick. Ansonsten will er aber von allen bis zu elf Wechselmöglichkeiten Gebrauch machen. Eine davon ist auch für Kapitän David Alaba reserviert. Der Real-Madrid-Star, den zuletzt eine Wadenverletzung außer Gefecht gesetzt hatte, trainierte in den vergangenen Tagen wie Laimer und Schlager voll. “Bei David ist der Plan, dass er für 20 bis 25 Minuten noch ins Spiel reinkommt”, erklärte Rangnick.

Nicolas Seiwald, der gegen Ghana als einziger ÖFB-Akteur durchgespielt hat, werde laut Angaben des Teamchefs ebenfalls nur eingewechselt, beginnen werde u.a. Patrick Wimmer. Kein Thema ist Alessandro Schöpf. Der WAC-Profi, der nach einer Oberschenkelverletzung ohnehin nicht für einen Einsatz vorgesehen war, fehlte bei der vom Ernst Happel Stadion auf das Trainingsgelände am ÖFB-Campus verlegten Abschlusseinheit wie KRC-Genk-Legionär Lawal. Schöpf trainierte laut ÖFB-Angaben im Innenbereich.

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