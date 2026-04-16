ÖHB-Frauen bei EM gegen Niederlande, Tschechien, Kroatien

Von: apa

Österreichs Handball-Frauen bekommen es bei der Europameisterschaft im Dezember (3. bis 20.) in Gruppe D mit den Niederlanden aus Topf 1, Co-Gastgeber Tschechien aus Topf 2 und Kroatien aus Topf 4 zu tun. Spielort der gemeinsam von Tschechien, der Slowakei, Polen, Rumänien und der Türkei veranstalteten Endrunde ist für die Auswahl von Monique Tijsterman Brno (Brünn). Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Katowice.

“Ich bin zufrieden mit dieser Gruppe. Eine EM ist immer schwer zu spielen, da man ausschließlich auf starke Nationen trifft”, so Tijsterman. Für Sportdirektor Patrick Fölser kommt gerade dem Duell mit den Tschechinnen große Bedeutung zu. Schließlich steigen die ersten beiden Teams der sechs Gruppen in die Hauptrunde auf. “Tschechien ist eine Mannschaft, mit der wir um Platz zwei fighten können”, meinte Fölser, der den Spielort als ideal erachtet. “Das ist eine schöne Geschichte. Dadurch haben unsere Fans keine weite Anreise.”

Am frischesten sind die rot-weiß-roten Erinnerungen an Gruppenfavorit Niederlande, mehrfacher Medaillengewinner bei Großereignissen. Erst bei der WM im vergangenen Dezember unterlagen Katarina Pandza und Co., die das Turnier auf Platz 16 beendeten, dem späteren Vierten klar mit 22:34. Tschechien bewegte sich in den vergangenen Jahren auf ähnlichem Niveau wie Österreich, wurde zuletzt WM-18. Kroatien gilt in der Gruppe als Außenseiter.