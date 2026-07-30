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Weißhaidinger reist mit vielen Kolleginnen und Kollegen zur EM

ÖLV nominiert 24-köpfiges Rekordteam für EM

Donnerstag, 30. Juli 2026 | 15:57 Uhr
Weißhaidinger reist mit vielen Kolleginnen und Kollegen zur EM
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: importer

Der ÖLV hat am Donnerstag für die Leichtathletik-EM vom 10. bis 16. August in Birmingham ein 24-köpfiges Rekord-Aufgebot nominiert. So viele rot-weiß-rote Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es bisher nur 1954 in Bern. Durch Direktlimits qualifiziert waren unter anderem Caroline Bredlinger (800 m), Christania Williams (100 m), Julia Mayer (Marathon), Anja Dlauhy (400 m H) sowie Lukas Weißhaidinger (Diskus), Endiorass Kingley (Dreisprung) und Enzo Diessl (110 m H).

Aufgrund ausreichender Ranglisten-Platzierungen sind unter anderem Verena Mayr (Siebenkampf), Susanne Gogl-Walli (400 m), Markus Fuchs (100 m) und Andreas Vojta (Marathon) dabei. Trotz Qualifikation nicht an den Start gehen werden die schwangere Speerwurf-Titelverteidigerin Victoria Hudson, die Marathonläufer Aaron Gruen und Mario Bauernfeind sowie Stabhochspringerin Lilyana Carlson. Knapp verpasst haben die Teilnahme unter anderem Stabhochspringer Riccardo Klotz, Cass Elliott (800 m), Lena Millonig (3.000 m H) und Sarah Lagger (Siebenkampf).

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