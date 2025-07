ÖSB-Frauen holen EM-Gold im KK-Teambewerb

Von: apa

Das rot-weiß-rote Frauen-Team hat bei den Europameisterschaften der Sportschützen in Chateauroux die Goldmedaille im Kleinkaliber-Liegendbewerb gewonnen. Das Trio Sheileen Waibel, im Einzel über 50 Meter kurz zuvor Sechste, Nadine Ungerank und Olivia Hofmann setzte sich am Montag in Frankreich vor der Schweiz und Tschechien durch. Der Niederösterreicher Alexander Schmirl holte sich indes die Silbermedaille im KK-Einzelbewerb über 50 m liegend und verpasste Gold hauchdünn.

Der 35-jährige Weltmeister im Dreistellungskampf musste sich im Finale mit 624,0 Ringen um nur 0,3 Ringe dem Norweger Jon-Hermann Hegg beugen. “Ich habe einen großen Spaß mit meiner Silbermedaille. Was mich aber doch ein bisschen ärgert, ist, dass ich so nahe an Gold war”, sagte Schmirl, der das Finale im Dreistellungsmatch knapp verpasst hatte.