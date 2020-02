Österreich dominiert Junioren-WM in St. Sebastian

St. Sebastian – Bei der FIL Junioren-Weltmeisterschaft im Rennrodeln auf Naturbahn in St. Sebastian (AUT) gaben die Gastgeber den Ton an. Zwei der drei möglichen Goldmedaillen gingen bei der Heim-WM vom 31. Januar bis 2. Februar an Österreich.

Gleich zu Beginn der Titelkämpfe feierten die Hausherren einen Doppelsieg. Im Doppelsitzer holten sich Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT) in 2.32,72 Minuten den WM-Titel, vor ihren Teamkollegen Maximilian Pichler/Matthias Pichler (AUT), die nach dem ersten Lauf noch in Führung lagen. Die Bronzemedaille ging an Bine Mekina/Blaz Mekina aus Slowenien.

Im Einsitzer der Damen lieferten die Gesamtsiegerin im Juniorenweltcup, Lisa Walch (GER), und Lokalmatadorin Riccarda Ruetz (AUT) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Im ersten Wertungslauf setzte sich Walch an die Spitze, im zweiten Durchgang konterte Ruetz und übernahm die Führung. Im entscheidenden dritten Lauf (Titelkämpfe werden im Einsitzer in drei Läufen entschieden, Anm. d. Red.) fing Walch ihre Konkurrentin ab schnappte sich in 3.42,95 Minuten die Goldmedaille, nur 0,22 Sekunden vor Ruetz. Bronze ging an ihre Teamkollegin Vanessa Markt (+0,51).

Eine weitere Goldmedaille für Österreich gab es im Einsitzer der Herren. Fabian Achenrainer kürte sich 24 Stunden nach dem WM-Titel im Doppelsitzer auch im Einsitzer zum Juniorenweltmeister, dank einer fulminanten Bestzeit im ersten Durchgang. Die Silbermedaille gewann der Gesamtsieger im Juniorenweltcup Daniel Gruber (ITA) und Bronze ging an Fabian Brunner (ITA).

Ehrentafel FIL Juniorenweltmeisterschaft im Rennrodeln auf Naturbahn 2020:

Einsitzer Damen

1. Lisa Walch (GER) 3.42,95 Minuten

2. Riccarda Ruetz (AUT) +0,22 Sekunden

3. Vanessa Markt (AUT) +0,51

Einsitzer Herren

1. Fabian Achenrainer (AUT) 3.39,01 Minuten

2. Daniel Gruber (ITA) +0,71 Sekunden

3. Fabian Brunner (ITA) +1,51

Doppelsitzer

1. Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT) 2.32,72 Minuten

2. Maximilian Pichler/Matthias Pichler (AUT) +0,53 Sekunden

3. Bine Mekina/Blaz Mekina (SLO) +3,94