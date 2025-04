Österreichs Curling-Team bejubelt ersten WM-Sieg seit 1983

Von: apa

Österreichs Team hat am Mittwoch über den ersten Sieg auf der höchsten Curling-WM-Ebene seit 1983 jubeln dürfen. Die Truppe um Skip Mathias Genner behielt im neunten Turnierspiel in Moose Jaw in Kanada gegen Südkorea deutlich mit 11:4 die Oberhand. In der Tabelle sind die Österreicher damit zwei Zähler vor den punktlosen Südkoreanern Zwölfter. “Wir hatten ein paar knappe Spiele, aber noch keinen Sieg, deshalb sind wir sehr froh, diesen geschafft zu haben”, sagte Genner.

Zuvor hatte sein Team mit einem 2:8 gegen Italien die achte Niederlage kassiert. Zum Abschluss warten noch die Round-Robin-Spiele gegen Tschechien (6. Platz), Norwegen (7.) und Gastgeber Kanada (1.). Die Chancen auf den Aufstieg sind nicht mehr intakt.