Ã–sterreichs Leichtathletik-Team steigt in EM-Division 2 auf

Österreichs Leichtathletik-Team hat bei den European Games in Polen den angestrebten Aufstieg aus Division 3 sicher geschafft. Die rot-weiß-rote Equipe hielt am Schlusstag in Chorzow mit gesamt 473,50 Punkten hinter Irland (494) Rang zwei, auch das drittplatzierte Israel (434) wird 2025 in Madrid in Division 2 dabei sein. Team-EM-Medaillen gibt es nur in der für Freitag bis Sonntag angesetzten Division 1. Allerdings werden auch über die Divisionen Einzelmedaillen vergeben.

Nach drei österreichischen Disziplinen-Siegen am Dienstag und deren vier am Mittwoch wurden es am Donnerstag zwei. Victoria Hudson siegte im Speerwurf mit 60,27 m überlegen, die über 400 m ebenfalls für die WM in Budapest qualifizierte Susanne Gogl-Walli setzte sich über 200 m durch. Zweite Ränge holten Hochspringer Lionel Afan Strasser, Speerwerfer Matthias Lasch, Andreas Vojta über 5.000 m und die Mixed-Staffel über 4 x 400 m. Markus Fuchs belegte über 200 m Rang drei.

“Es waren perfekte drei Tage für uns”, resümierte ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler. “Unser junges, aber sehr professionelles Team hat viele tolle Leistungen erbracht. Alle haben abgeliefert, als es darauf ankam.” Während sich Hudson freute, über 60 m geworfen zu haben, setzte sich Gogl-Wall mit 23,09 Sek. auf Rang zwei von Österreichs ewiger Bestenliste über 200 m, hinter Karin Mayr-Krifka (22,70). Auf das EM-Limit für Rom 2024 fehlten ihr nur neun Hundertstel.

In der Staffel über 4 x 400 m fixierten Alessandro Greco, Lena Pressler, der für Nikas Strohmayer-Dangl eingesprungene Leo Kohldörfer und Gogl-Walli in 3:22,46 Min. österreichischen Rekord.