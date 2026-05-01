ÖTTV-Frauen bei Team-WM makellos in die K.o.-Phase

Von: apa

Österreichs Tischtennis-Frauen haben bei der Team-Weltmeisterschaft in London eine makellose Vorrunde absolviert. Einem 3:0-Sieg gegen Angola sowie einem 3:1 gegen Puerto Rico ließ das ÖTTV-Team in ihrer Gruppe am Freitag ein 3:0 gegen Ghana folgen. Karoline Mischek, Nina Skerbinz und Elina Fuchs sorgten jeweils mit 3:0-Erfolgen für die Punkte. Auch das heimische Männerteam kam als Poolsieger weiter. Die Auslosung für die am Montag beginnende K.o.-Phase erfolgt am Sonntag.

Die Partie gegen Ghana war auf der Kippe gestanden, die Afrikanerinnen waren aber nach Visumproblemen doch noch in London erschienen. Fuchs kam dadurch zu ihrem WM-Debüt. Für Skerbinz war es bei ihrer ersten WM bereits der dritte Sieg. “Es macht richtig Spaß, die Stimmung im Team ist erstklassig und wir können mit dem Verlauf in der Gruppenphase sehr zufrieden sein”, meinte die 16-Jährige.