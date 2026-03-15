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Timo Hammarberg/Tim Berger landeten in Brasilien auf Rang fünf

ÖVV-Männerteams in Brasilien im Viertelfinale out

Sonntag, 15. März 2026 | 10:04 Uhr
Timo Hammarberg/Tim Berger landeten in Brasilien auf Rang fünf
APA/APA/EVA MANHART/Archivbild/EVA MANHART
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Von: apa

Die beim Elite16-Turnier der Beach-Volleyballer in Joao Pessoa engagierten österreichischen Teams sind am Samstag (Ortszeit) im Viertelfinale ausgeschieden. Die bis dahin im Turnierverlauf unbesiegten Timo Hammarberg/Tim Berger unterlagen den Franzosen Remi Rassereau/Calvin Aye 0:2 (-19,-17), Philipp Waller/Moritz Pristauz den Brasilianern Evandro/Arthur 1:2 (-20,18,-13). In der Endabrechnung bedeutete das jeweils Rang fünf.

Das Abschneiden beim Saisoneinstieg bei sehr heißen und windigen Bedingungen in Brasilien darf von den ÖVV-Teams jedenfalls als Erfolg gewertet werden. Das gilt noch mehr für Waller/Pristauz, deren überhaupt erstes gemeinsames Turnier auf der Pro Tour war. Auch zum Schluss gegen die topgesetzten Titelverteidiger und Lokalmatadoren waren die beiden knapp am Sieg. “Ich bin richtig happy über das Turnier und auch über das letzte Spiel”, sagte Waller. “Wir haben eine sehr konstante Leistung gezeigt.” Pristauz: “Darauf werden wir aufbauen und so weitermachen.”

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