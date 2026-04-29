Debatte um Sicherheit flammt nach tödlichem Unfall wieder auf

Von: mk

Bozen – Nach dem tödlichen Unfall, der sich am Mittwochmorgen in der Vittorio-Veneto-Straße ereignet hat, gerät die Unfallsstelle ins Visier. Eine 46-jährige Radfahrerin kam bei dem Unfall ums Leben. Wie Anrainer bestätigen, handelt es sich um einen Verkehrsknotenpunkt, der in der Vergangenheit immer wieder für Probleme gesorgt hat.

Vor allem dass Schwerfahrzeuge parallel zum herkömmlichen Verkehr die Stelle passieren, wird als Belastung empfunden. Besonders zu Stoßzeiten stelle der Schwerverkehr eine zusätzliche Beeinträchtigung für die Sicherheit auf der Straße dar. Die Gegend gilt als sehr belebt, es gibt viele Wohnungen.

Seit geraumer Zeit wird daher auch über eine mögliche Umfahrung diskutiert, um eine Verkehrslinderung zu erzielen. Das Projekt, das seit Jahrzehnten auf den Tisch liegt, ist allerdings nie verwirklicht worden.

Dass sich in der Zone ein verheerender Unfall ereignet, geschieht nicht zum ersten Mal. Am 24. November 2022 kam die 34-jährige Isabella Giordano bei einem tragischen Unfall ums Leben. Nur wenige 100 Meter von der aktuellen Unfallstelle entfernt hatte sich auch in ihrem Fall ein Zusammenstoß mit einem Lkw ereignet.

Stadträtin Johanna Ramoser kündigte Medien gegenüber an, die Gefahrenstellen solle entschärft und die Vittorio-Veneto-Straße verkehrsberuhigt werden. Auch die Zebrastreifen sollen laut Stadträtin farbig markiert werden.

Rudi Benedikter, Gemeinderat der Grünen, erinnert daran, dass seine Fraktion bereits seit 2017 fordere, die Vittorio-Veneto-Straße offiziell als “Anliegerstraße” einzustufen und für den Schwerverkehr zu sperren. Nach dem Tod von Isabella Giordano verlangten die Grünen außerdem als Sofortmaßnahme ein Fahrverbot für schwere Laster zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten von 7.30 bis 9.00 Uhr und von 17.30 bis 19.00 Uhr auf der Achse Vittorio-Veneto-Straße, Grieser Platz und Freiheitsstraße. Jeder Protest und jeder Vorschlag nach sofort wirksamen Maßnahmen sei von den Entscheidungsträgern in Gemeinde und Land stets auf “die kommende Umfahrung durch den Hörtenberg-Tunnel” vertröstet worden, kritisiert Benedikter. “Dies ist der besondere Skandal bei dieser erneuten Tragödie”, erklärt Benedikter abschließend.