Aktuelle Seite: Home > Sport > Ofner auch in Winston-Salem bereits in erster Runde out
Für Ofner läuft es nicht nach Wunsch

Ofner auch in Winston-Salem bereits in erster Runde out

Sonntag, 17. August 2025 | 23:06 Uhr
Für Ofner läuft es nicht nach Wunsch
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Für Sebastian Ofner ist auch beim mit 798.335 Dollar dotierten ATP-Hartplatzturnier in Winston-Salem bereits in der ersten Runde Endstation gewesen. Der Steirer unterlag dem Tschechen Vit Kopriva am Sonntag (Ortszeit) nach Gewinn des ersten Satzes noch 6:3,4:6,3:6. Ofner lag im zweiten Satz dabei schon mit einem Break voran. Für Österreichs aktuell zweitbesten Spieler im Ranking war es nach Baastad, Kitzbühel, Toronto und Cinncinnati die fünfte Auftakt-Niederlage en suite.

Beim Turnier in North Carolina ist mit Filip Misolic auch Österreichs Nummer eins am Start. Der Steirer trifft in der ersten Runde auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic. Nach Winston-Salem steht mit den US Open für die beiden Österreicher das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres am Programm. In New York wird ab 24. August gespielt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
75
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
69
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
61
Brennerautobahn im Reisechaos
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Die Hitze geht, der Sommer bleibt
Kommentare
31
Die Hitze geht, der Sommer bleibt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 