Ofner beim Rasen-Challenger in Ilkley im Endspiel

Sebastian Ofner hat seine Form nach dem Erreichen seines ersten Achtelfinales bei einem Major-Turnier großartig auch auf Rasen mitgenommen. Der 27-jährige Steirer fertigte am Freitag den Ungarn Zsombor Piros (ATP-123.) mit 6:3,6:0 ab und steht damit bereits in seinem fünften Challenger-Finale allein in diesem Jahr nach Teneriffa, Antalya, Zadar und Prag. Ofner verbessert sich damit im Ranking in die Top 70.

Im Finale des mit 145.000 Euro dotierten Rasenturniers trifft er bei diesem Vorbereitungsturnier auf Wimbledon entweder auf den Franzosen Arthur Cazaux oder den als Nummer 4 gesetzten Australier Jason Kubler. Ofner hat nun 75 ATP-Zähler und 11.570 Euro Preisgeld sicher, für den Titel gäbe es 125 Punkte bzw. 19.650 Euro. Holt er nach den vier verlorenen Endspielen auf diesem Level in diesem Jahr den ersten Triumph, verbessert er sich in die Top 60.

Für Gerald Melzer war beim mit 80.000 Dollar dotierten Challenger in Cali in Kolumbien am späten Donnerstagabend MEZ im Viertelfinale Endstation. Der jüngere Bruder von ÖTV-Sportdirektor Jürgen musste sich nach einem 3:22-Stunden-Kampf dem Brasilianer Pedro Sakamoto mit 7:6(4),4:6,6:7(8) beugen. Der 32-jährige Niederösterreicher vergab dabei im entscheidenden Tiebreak zwei Matchbälle.