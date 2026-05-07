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Ofner erspielt sich Härtetest gegen Sinner

Ofner fixiert durch Auftaktsieg in Rom Duell mit Sinner

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 21:42 Uhr
Ofner erspielt sich Härtetest gegen Sinner
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
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Von: apa

Tennis-Profi Sebastian Ofner hat sich sein erstes Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner auf der ATP-Tour erarbeitet. Der Steirer gewann am Donnerstag beim Masters-Sandplatzturnier in Rom gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen 6:3,6:3 und trifft am Samstag in der zweiten Runde auf den Topstar aus Italien. Sinner hatte zuletzt die Masters-Events in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid allesamt gewonnen. In Rom hatte er zum Auftakt ein Freilos.

Im Duell mit Michelsen gelang Ofner ein frühes Break. Diesen Vorteil hielt der 29-Jährige in weiterer Folge souverän und nahm dem Weltranglisten-42. zum 6:3 ein weiteres Mal den Aufschlag ab. Zu Beginn des zweiten Durchgangs vergab Ofner drei Breakmöglichkeiten, seine nächste zum 4:2 nützte er aber. Unmittelbar darauf wehrte Österreichs Nummer eins den einzigen Breakball von Michelsen ab, stellte mit einiger Mühe auf 5:2 und servierte schließlich nach 1:15 Stunden zum Matchgewinn aus.

“Ich glaube, dass das eine ganz gute Leistung war. Ich fühle mich hier eigentlich sehr wohl”, sagte Ofner nach dem gelungenen Auftakt. Als Lohn kommt es für die Nummer 82 des Rankings im Foro Italico zum ultimativen Härtetest gegen Sinner. “Ich weiß, dass das ziemlich schwierig wird, aber mal schauen, was passiert. Es wird richtig geil am sicher vollen Center Court. In Italien gegen Sinner, das wird eine richtig geile Erfahrung, ich freue mich schon mega.” Auf Challenger-Ebene hat Ofner bereits einmal gegen Sinner gespielt, 2019 in St. Ulrich im Grödnertal verlor er das Endspiel gegen den damaligen Teenager auf Hartplatz in zwei Sätzen.

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