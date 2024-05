Ofner gegen Baez bei French Open mehrmals unterbrochen

Für Ofner war in Paris Warten angesagt

Von: apa

Der Zweitrunden-Auftritt von Sebastian Ofner gegen den Argentinier Sebastian Baez bei den French Open geht mühsam vonstatten. Die Partie am Donnerstag wurde wegen Regenschauer bisher dreimal unterbrochen. Der Steirer lag gegen den in Roland Garros als Nummer 20 gesetzten Südamerikaner nach zwei Sätzen 3:6,3:6 zurück, führte im dritten Durchgang aber nach zwei Breaks 5:2. Das Match wäre eigentlich schon am Mittwoch angesetzt gewesen, Dauerregen verhinderte aber die Austragung.

Durch die Unterbrechungen wird das ebenfalls auf einem Außen-Court angesetzte Spiel zwischen dem Steirer Filip Misolic und dem Argentinier Francisco Cerundolo ebenso verzögert. Am Donnerstag sollten nicht weniger als 55 Einzel-Partien über die Bühne gehen.

Aufgrund der vielen Regenpausen in Paris wird der Start der Matches am Freitag auf allen Plätzen um eine Stunde auf 10.00 Uhr vorgezogen. Das teilte Turnierdirektorin Amélie Mauresmo mit. Auch auf dem überdachten Court Philippe Chatrier soll bereits um 10.00 Uhr begonnen werden, sodass es dort am Freitag ein Spiel mehr zu sehen gibt.